مصدر: الديمقراطي يريد اقناع الاتحاد الوطني بهذه المناصب للمشاركة في حكومة الإقليم

أكد مصدر مطلع، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني خصص 6 وزارات للاتحاد الوطني، لإقناعه بالمشاركة في حكومة اقليم كردستان.

وقال المصدر في حديث إن “الوزارات هي؛ البيشمركة والتعليم العالي والتخطيط والزراعة والصحة والشهداء والمؤنفلين”، مبينا أن “الاتحاد الوطني يريد استبدال وزارة البيشمركة بالداخلية، فضلا عن منحه منصب نائب وزير الثروات الطبيعية”.

واضاف، أن “الاتحاد يرفض ان يكون الملف الاقتصادي والأمني بيد الديمقراطي، طالبا أن يكون الملف بالشراكة في ما بينهم”.

وأكد المصدر، أن “الديمقراطي الكردستاني، يعتبر وزارات الثروات الطبيعية، والمالية، والداخلية، ومجلس أمن الإقليم من حصته حصراً، ولا يمكنه التفاوض عليها”.

وفي وقت سابق أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، السبت (30 اذار 2019)، تقديمه طلباً بشأن حصته من المناصب في إقليم كردستان الى الحزب الديمقراطي، فيما أكد أنه بانتظار رد الأخير.

وقال عضو المكتب السياسي للاتحاد، عماد احمد في منشور على حسابه في “فيس بوك”، “ارسلنا في اجتماع أمس الجمعة، مشروعاً الى الحزب الديمقراطي، حول حصتنا في الكابينة الجديدة لحكومة إقليم كردستان”.

واشار احمد وهو رئيس لجنة التفاوض لتشكيل الكابينة الجديدة لحكومة الإقليم، الى ان “الاجتماع شهد بحث مقترحات الديمقراطي حول حصتنا في الكابينة الجديدة للحكومة، بعدما اعددنا مشروعا خاصا بهذه المسالة”، مبيناً أن “حزبه بانتظار رد الديمقراطي الكردستاني”.