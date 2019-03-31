مصدر يكشف عن تلقي قوى سنية دعماً ايرانياً

كشفت مصادر عن تلقي قوى عربية سنية دعماً واسعاً من إيران، بين شهري نيسان وآب من العام الماضي.

ونقلت العربي الجديد عن المصادر قولها ان “أبرز هذه القوى هي حركة الحل بزعامة جمال الكربولي، والحزب الإسلامي العراقي، ورجل الأعمال خميس الخنجر، وكل طرف منهم تلقى دعماً مختلفاً عن النوع الآخر”.

وقال أحد وزراء حكومة العبادي إن “الدعم الإيراني لتلك القوى تفاوت بين دعم سياسي وآخر قانوني من خلال إسقاط تهم فساد وإرهاب كانت تلاحق عددا من شخصيات تلك القوى ورموزها، بوساطة من طهران وأخرى من بيروت من قبل قيادات في حزب الله، إضافةً إلى تقديم الدعم المالي لبعض الأطراف التي عادت لتمارس نشاطاً سياسياً داخل المدن المحررة. وهو بالعادة كان من بين امتيازات حصلت عليها تلك الأطراف لقاء الانضمام إلى معسكر الفتح، الذي كان في معركة مع الطرف الشيعي الآخر المتمثل بمقتدى الصدر وحيدر العبادي وعمار الحكيم، للظفر بلقب الكتلة الكبرى التي لها حق تشكيل الحكومة”.