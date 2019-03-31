نائبة عن الموصل : اختيار المحافظ الجديد سيكون بالتوافق

أكدت النائبة العراقية عن محافظة نينوى محاسن حمدون ، أن «اختيار محافظ جديد لنينوى سيكون من خلال توافق جميع ممثلي المحافظة في البرلمان لضمان عدم بيع المنصب أو مجيء شخص فاسد يهيمن مرة أخرى على مقدراتها».

وكان القضاء العراقي أمر بالقبض على محافظ نينوى المقال و7 من مسؤولي المحافظة ومنعهم من السفر بتهم فساد وهدر المال العام واستغلال المنصب الوظيفي.

وتشهد محافظة نينوى (مركزها الموصل) صراعًا سياسيًا محتدمًا على منصب المحافظ، بعد إقالة العاكوب ونائبيه، فيما كشفت مصادر سياسية عن تحرك إيراني للاستحواذ على المنصب.

وأضافت حمدون ، أن «ما مرت به نينوى ليس بقليل ولن نسمح بتكراره لأن أبناء المحافظة عانوا الكثير، وعلينا أن نكون اليوم السند لهم للنهوض بواقع المحافظة وأهلها بعيداً عن المصالح الضيقة وحيتان الفساد». واردفت بالقول أن «تكاتف نواب المحافظة مع الشخصيات الوطنية فيها سيقطع دابر الفساد ولن يسمح بهيمنة الفاسدين من جديد على مقدراتها».

واشارت حمدون الى أن «مجلس النواب كان في نيته المضي بحل مجلس المحافظة في جلسة التصويت على إقالة المحافظ، لكن رئيس البرلمان رأى عرض الموضوع على الجهات القانونية للاستيضاح عن إمكانية المضي بهذا الإجراء وبانتظار الإجابة من الجهات القانونية على السؤال».

وغرقت عبارة مساء يوم الخميس الماضي في نهر دجلة في الجانب المحاذي للجزيرة السياحية في مدينة الموصل ما ادى الى وفاة اكثر من 100 شخص غرقا فيما لا يزال اخرون مفقودين الى الان والبحث جار عنهم.

وكان قائد عمليات محافظة نينوى وعضو خلية الازمة في المحافظة اللواء نجم الجبوري ، قد صرح الخميس الماضي بأنه “في بداية الاسبوع المقبل سنضع الرجل المناسب في المكان المناسب (في اشارة الى اختيار محافظ جديد ) لا قرابة ولا صداقة غير الحق” .