نصائح هامة لاختيار فرشاة أسنانك

يجد بعض الأشخاص صعوبة في اختيار فرشاة الاسنان المناسبة لهم، لذلك و في معظم الأحيان قد يلجؤون لاختيار فرشاة الأسنان الصلبة علي سبيل المثال لإعتقادهم بأنها تنظف بشكل أفضل، ولكن ما لا يدركونه أن الفرشاة الصلبة تقوم بإزالة مادة البلاك عن الأسنان، كما وتؤدي الى تآكل مينا الأسنان ، كما و أنه من المحتمل أن تؤدي إلى ظهور مشاكل مستقبلية مثل الحساسية الأسنان.

فهناك أنواع مختلفة لفرشاة الأسنان فمنها القوية والمتوسطة والناعمة، وهناك أيضاً المخصصة للأطفال أو لبعض الحالات الأخرى،

و لذلك تحديد نوع الفرشاة المستخدمة في غسيل الأسنان وآلية اختيارها يعتمد على حاجة الشخص نفسه وقدرته على الاستخدام الصحيح للفرشاة.

وفيما يلي إليك مجموعة من النصائح التي من يجب عليك معرفتها لتتمكن من اختيار الفرشاة المناسبة لتنظيف أسنانك:

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أولاً: نوع فرشاة الأسنان

كما ذكرنا سابقاً هناك أنواع مختلفة لفرشاة الأسنان وهي:

الفرشاة الناعمة جداً وهذا النوع قد يكون الأكثر راحة عند الأطفال وكبار السن، والأشخاص الذين يعانون من أمراض اللثة، لأن الشعيرات في هذه الفرشاة ناعمة ولا تؤذي اللثة،

بينما الفرشاة الناعمة فهذا النوع هو الأفضل لأن الفرشاة تكون ناعمة و مرنة وتستطيع الوصول إلى جميع الأسنان، وهي أيضاً مريحة للثة وأكثر محافظة على مينا الأسنان.

أما النوع الثالث فهو الفرشاة المتوسطة وهي لا تستخدم إلا للأشخاص الأصحاء، لأن هذا النوع قد يضر الذين يعانون من التهابات اللثة أوقرحة الفم أو أي مرض آخر متعلق باللثة، وهذا لأنها صلبة و تنظف الأسنان الأسنان بشكل جيد،

وأخيراً الفرشاة الصلبة المصنوعة من النايلون، وهذا النوع هو الأكثر تداولاً بين الناس ورواجاً في الأسواق، لكن في بعض الأحيان الاستخدام العنيف لهذا النوع من الفرشاة قد يسبب نزيف اللثة والإصابة بالتهابات الأسنان.

ثانياً: شكل فرشاة الأسنان

يفضل عند اختيار شكل الرأس للفرشاة أن يكون قريباً إلى الشكل البيضوي، فيجب عليك أن تتجنب الأنواع التي تكون محدودة الأطراف، وذلك لكي تتجنب جرج اللثة أو جدار الفم الداخلي أو التسبب ببعض الخدوش أو الكسر للأسنان.

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ثالثاً: اختيار نوع المقبض

نوع المقبض هام في عملية اختيار فرشاة الأسنان، فيجب اختيار مقبض غير قابل للانزلاق و لا يتأثر بالماء عند مسكه، هذا بالإضافة إلى الطول المناسب حتى يصل بالفرشاة إلى جميع الأسنان في الفم وتنظيفها بشكل مريح.