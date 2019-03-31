نقص المغنسيوم بالجسم… هذه آثاره

نقص المغنيسيوم في الجسم له آثار عديدة

نقص المغنيسيوم بالجسم له تداعيات وعواقب وخيمة على الصحة، كون المغنيسيوم من المعادن الضرورية للجسم، وله وظائف عدة.

ومع ذلك ففي حين أنّ الحصة اليومية التي يُنصح بأخذها يوميًّا من المغنيسيوم، تبلغ بالمتوسط 350 ملغم للشخص الناضج، فقد كشفت دراسة أجرتها SUVIMAX بين الأعوام 1994 إلى 2002، أنّ 77 في المئة من النساء، و72 في المئة من الرجال يأخذون حصة أقل بكثير من تلك التي يُنصح بأخذها من المغنيسيوم.

هل تعتقدين أنكِ تعانين نقص المغنيسيوم؟ إليكِ 8 علامات يمكن أن تثبت لكِ ذلك:

1- تشنّج في الجفون

هذه واحدة من العلامات الأكثر شيوعًا.

2- التعب

إذا كنتِ تشعرين بالتعب دائمًا وخصوصًا عند الاستيقاظ، فمن المحتمل أنكِ تعانين نقص المغنيسيوم.

3- تشنجات وتقلصات والشعور بالوخز

العضلات التي ينقصها المغنيسيوم غالبًا ما يكون أداؤها سيّئًا.

4- القلق والنرفزة

إذا كنتِ تشعرين بالقلق على وجه الخصوص، وبالعصبية والنرفزة، أو تعانين نوبات القلق، فعلى الأرجح أنّ لديكِ نقصًا في المغنيسيوم.

5- الدوخة والدوار والغثيان والقيء

قد يسبب نقص المغنيسيوم الشعور بالدوخة أو الدوار أو الغثيان أو القيء.

6- صداع في الرأس وألم في الفك

كما قد يسبب نقص المغنيسيوم صداعًا في الرأس وألمًا في الفك.

7- صعوبة في التركيز

يجد الشخص الذي يعاني نقص المغنيسيوم صعوبة في التركيز.

8- الخدران

نقص المغنيسيوم قد يسبب الشعور بالخدران، وخصوصًا في اليدين والقدمين.

فإذا ظهرت عليكِ بعض هذه الأعراض، فمن المحتمل بالتالي أنكِ تعانين نقص المغنيسيوم، وينبغي استشارة الطبيب والذي قد يصف لكِ على الأرجح بعض المكمّلات الغذائية، إذا ثبت أنكِ تعانين نقص المغنيسيوم.

والمغنيسيوم موجود بشكل طبيعي في عدد كبير من الأطعمة، منها على سبيل المثال:

• الكاكاو.

• الفاكهة والخضروات مثل الملفوف والعدس والسبانخ والموز والأفوكادو والتفاح والمشمش وغيرها.

• القلوبات مثل اللوز والمكسرات والكاجو والجوز وغيرها.

• السمك وثمار البحر.