اصابة خمس تلميذات بتحطم “كرفان” بسبب شدة الرياح جنوب العراق

اعلنت شرطة محافظة ذي قار جنوب العراق يوم الاثنين عن تسجيل إصابة 5 تلميذات إثر انقلاب وتحطم كرفان بسبب الرياح القوية بقضاء الشطرة (40 كم شمال مدينة الناصرية).

وقالت الشرطة في بيان اليوم، ان الأجهزة الأمنية في قضاء الشطرة هرعت بعد ورود اخبار عن إصابة خمس تلميذات بجروح طفيفة ظهر اليوم الاثنين 2019/4/1 أثر انقلاب وتحطم أحد الكرفانات في مدرسة بابل الابتدائية بسبب الرياح القوية.

واضاف البيان انه تم تقديم الإسعافات الأولية للتلميذات المصابات من فرق الدفاع المدني والصحة المتواجدة في مكان الحادث والاطمئنان على سلامتهن بدون الحاجة نقلهن الى المستشفى، واكملت الأجهزة الأمنية ومركز شرطة أكد الإجراءات القانونية الأصولية, وبأشراف مباشر من مدير قسم شرطة الشطرة العميد محمود علي كندح العبودي وبحضور قائممقام القضاء.

ونوه البيان الى انه قد تبين بان الكرفان قد تعرض الى الانقلاب والتحطم جراء الرياح القوية كونه فيه اضرار سابقه والموجود داخل مدرسه بابل الابتدائية الواقعة في قرية ربع سعيد (شمال شرق قضاء الشطرة).

وكانت وزارة الصحة قد اعلنت في وقت سابق من اليوم عن وفاة طفل واصابة شقيقه اثر انهيار سقف منزلهم جراء الامطار العزيزة في محافظة ذي قار جنوب العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر في بيان اليوم، ان طفلا توفي واصيب اثنان اخران من اشقائه نتيجة سقوط سقف منزلهم في ذي قار، مشيرا الى ان واحد من الطفلين المصابين خرج متحسنا من المستشفى فيما لا يزال الاخر يتلقى العناية الطبية.