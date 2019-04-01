اعتقال شخصين في سوران بحوزتهما كيلوغرامات من الهيرويين

تمكنت مديرية اسايش سوران بمحافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، من اعتقال شخصين بحوزتهما 29 كيلوغراما من مادة الهيرويين المخدرة، عندما كانا يحاولان اجتياز احد نقاط التفتيش الخاصة بالمديرية.

وجاء في بيان لمركز سوران لمكافحة المخدرات ان المتهمين ليسا من اهالي حدود سوران، لافتا الى انهما حصلا على الكمية من احد الاقضية القريبة من سوران وكانا ينويان نقلها الى مكان اقامتهما.

واضاف البيان ان دقة انتباه منتسبي المعبر أدت لكشفهما ومصادرة الكمية والقاء القبض على المتهمين، مشيرا الى انه بهدف اتخاذ الاجراءات القانونية تم ارسالهما الى قاضي التحقيق.

ولم يكشف البيان عن اسمي المتهمين ولا محل اقامتهما أو المدينة التي قدموا منها.