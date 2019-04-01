البرلمان يضع اليد على الية حسم احدى متعلقاته والتنفيذ في 9 نيسان

كشف تحالف البناء، الأحد، عن الطريقة التي ستحسم الكتل السياسية ملف اللجان البرلمانية الدائمة في مجلس النواب العراقي.

وقال النائب عن التحالف احمد الكناني، ان “الكتل السياسية كافة اجريت الكثير من الحوارات والمفاوضات، من أجل حسم قضية اللجان البرلمانية الدائمة، وكانت هناك الكثير من الاراء على كيفية توزيعها، فكان هناك رأي يتم عن طريق المكونات ورأي عن طريق التحالفات”.

واضاف الكناني، ان “ما تم الاتفاق عليه مؤخرا، ان التوزيع يتم عن طريق عدد نواب الكتلة، بمعنى يتم توزيعه على الكتل بحجم عدد مقاعدها، وليس على اساس المكونات واو التحالفات الكبيرة”، مؤكدا ان “حسم هذا الملف بشكل نهائي سيكون بعد عقد جلسات البرلمان في 9 نيسان”.