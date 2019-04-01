الدخيلي يتابع مع فريق عمل هندسي مناسيب المياه بأتجاه حقل الغراف النفطي تحسباً لأي طارئ

المكتب الاعلامي

تابع النائب الاول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي مع فريق عمل هندسي مختص مناسيب المياه بأتجاه حقل الغراف النفطي تحسباً لأي طارئ قد يحدث في مناطق شمال المحافظة .

وقال الدخيلي خلال زيارة ميدانية الى قضاء الرفاعي برفقة مدير شركة نفط ذي قار وعدد من روؤساء الوحدات الادارية ان ” المحافظة استنفرت جميع آلياتها ومعداتها للسيطرة على أرتفاع مناسيب المياه , مؤكداُ ان الجهد الهندسي باشر بتصريف المياه من حوض الغراف عن طريق جدول النعومية وبناء سواتر ترابية في المناطق الضعيفة المحاذية للنهر الغراف “.

وأضاف ان ” مناسيب المياه مازالت حتى الآن تحت السيطرة ولا تشكل خطر على المواطنين والحقول النفطية في المناطق الشمالية , مجدداً دعوته للمواطنين الساكنين قرب حوض الغراف الى الالتزام بضوابط السلامة تفادياً لآي طارئ يحدث “.

المكتب الاعلامي

للنائب الاول لمحافظ ذي قار (عادل الدخيلي )