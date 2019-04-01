الديمقراطي الكوردستاني منزعج من “فوضوية” في البرلمان العراقي

كشفت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، الأحد، عن وجود “فوضوية” في المجلس بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية على حسم ملف محدد.

وقال النائب عن الكتلة ارام بالتي، ان “عدم اقرار بعض القوانين هي مشكلة فنية أكثر من ماهي سياسية، ولا نعتقد ان هناك جهات تقف وراء عدم اقرار القوانين المهمة في مجلس النواب”.

وأضاف بالتي ان “هناك مشكلة في عدم اكتمال هيكلية اللجان البرلمانية، فلغاية الان لا يوجد اتفاق نهائي على رئاسات اللجان، فهناك نوع من الفوضوية يسود اللجان البرلمانية، وهذا سبب رئيسي لعدم اقرار القوانين”.