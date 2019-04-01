العراق يؤشر انخفاضاً وارتفاعاً بالتضخم

اعلنت وزارة التخطيط الاحد عن انخفاض معدل التضخم الشهري وارتفاع السنوي لشهر شباط الماضي.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان ان الرقم القياسي العام لشهر شباط من العام الحالي 2019 في العراق بلغ (104.4%) اذ انخفض بنسبة (0.5%) بالمقارنة مع شهر كانون الثاني 2019 ، عازيا ذلك الى انخفاض قسم الاغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة (1.1%)،قسم الملابس والاحذية بنسبة (1.2%)،قسم السكن بنسبة (0.5%)، قسم الاتصال بنسبة (0.3%).

واضاف الهنداوي ان معدل التضخم السنوي ارتفع خلال شهر شباط 2019 الى (0.4%) مقارنة مع شهر شباط 2018 اذ بلغ الرقم القياسي حينها (104.0%) فيما انخفض مؤشر التضخم الأساس بمعدل (0.1%) عن الشهر السابق وارتفع بمعدل (0.3%) مقارنة مع شهر شباط 2018.