الفیلم القصیر “میسي بغداد” یحول الی فیلم روائي طویل

نال الفیلم القصیر 60 جائزة عالمیة

“میسي بغداد” فیلم قصیر للمخرج الکردي العراقي، سهیم عمر خلیفة والذي نال 60 جائزة عالمیة، سینتج کفیلم روائي طویل بدعم من الحکومة البلجیکیة.

انتج الفیلم القصیر عام 2012 ونال خلیفة لاخراج الفیلم، شهرة عالمیة وکان ضمن الافلام العشرة المرشحة في القائمة القصیرة للافلام المرشحة لجائزة اوسکار كافضل فیلم قصیر.

وکان للفیلم دور کبیر للقاء بطله بنجم نادي برشلونة الاسباني، لیونیل میسي ونال دعما ومساعدة من قبل مؤسسة خیریة بریطانیة وصنع له قدما صناعيا في ایران بعد فقده سابقا.

نال المخرج عام 2017 دعما من دائرة السینما في بلجیکا لتحویل سیناریو الفیلم من فیلم قصیر الى فیلم روائي طویل ودعمە لانتاج الفیلم عام 2019.

من المنتظر ان یزور مخرج الفیلم مع فریق عملە، اقلیم کردستان العراق في الصیف القادم لتحدید مواقع تصویر الفیلم وجزء من فریق عمله والممثلین على ان يكون التصویر في شباط/ فبرایر 2020.

“میسي بغداد” یروي قصة طفل ذوي الاحتیاجات الخاصة من بغداد ويكن حبا كبيرا لکرة القدم واللاعب العالمي لیونیل میسي.

الفیلم سیکون ثاني فیلم طویل للمخرج بعد فیلم “زاغروس” الذي نال تسعة جوائز عالمیة، منها الجائزة الرئیسیة في الدورة الرابعة والاربعین لمهرجان غینت في بلجیکا.

سهیم عمر خلیفة یحمل الجنسیة البلجیکیة ویعیش هناك ویتم دعم افلامه في من قبل بلجیکا وعدد من الدول الاوروبیة ونال من خلال افلامه القصیرة “ارض الابطال”، “میسي بغداد” و”الصیاد السيئ” اکثر من 100 جائزة في المهرجانات العالمیة.

اعلام الفیلم السینمائي الطویل “میسي بغداد”

