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القبض على تشكيل عصابي من جنسيات عربية جنوب السويد

وكالات

تمكنت الشرطة السويدية من الإطاحة بتشكيل عصابي من جنسيات عربية أمتهن القيام بأعمال تسليب وسطو وأبتزاز جنسي وسرقة أجهزة الكمبيوتر والمجوهرات.

وعقب ورود معلومات عن نشاطهم المشبوه نصبت شرطة هلسينغبورغ بمقاطعة سكونه جنوب السويد فخًا أمنيًا فأدى إلى الإطاحة بالعصابة.

وقد اعتقلت الشرطة السويدية في الكمين كل من فاروق المزيد وهو مواطن سوري يبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا، ومحمد كردي وهو مواطن فلسطيني-سوري يبلغ من العمر عشرين عامًا، ومحمد الشويلي وهو مواطن عراقي يبلغ من العمر عشرين عامًا، وكرم رشراش وهو مواطن فلسطيني-سوري يبلغ من العمر عشرين عامًا، ومصطفى عماد البغدادي وهو مواطن عراقي يبلغ من العمر سبعة عشر عامًا، وفيرا توسوفيتش وهي مواطنة روسية تبلغ من العمر ثلاثين عامًا.

ومن بين التهم الموجهة للعصابة السطو على مجوهرات وخزينة تحتوي على 150 ألف كرون سويدي، وسرقة امرأة وزوجها المتقاعد والإعتداء عليهما بالضرب، وتسليب فتى سويدي يبلغ من العمر خمسة عشر عامًا، وتسليب امراة مسنة في الشارع، وتهديد عائلة سويدية ماليًا بنشر فيلم ذي طبيعة جنسية وغيرهم الكثير من التهم.

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