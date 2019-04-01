القضاء: القبض على مالكي عبارة الموصل في أربيل والتحقيق محصور بيد القضاء

أعلنت اللجنة التحقيقية المشكلة لنظر حادث غرق العبارة في الموصل عن إلقاء القبض على مالكي العبارة التي تسببت بغرق عشرات الضحايا، كما وقفت ثلاثة مهندسين صادقوا على افتتاح المشروع ومطابقته للشروط المطلوبة.

وافاد بيان صادر عن مجلس القضاء الاعلى ان “اللجنة التحقيقية المشكلة لنظر حادث غرق العبارة اعلنت عن توقيف مالكي العبارة في محافظة اربيل، وثلاثة مهندسين صادقوا على افتتاح المشروع ومطابقته للشروط المطلوبة”.

واكد البيان ان “التحقيق في هذه الدعوى محصور بيد القضاء بناء على توجيه السيد رئيس مجلس القضاء بتشكيل لجنة من مكونة من ستة قضاة ومدع عام” لافتا إلى ان “اللجنة اجرت كشفا موقعيا للحادث وقامت بربط الشكاوى والأضابير الخاصة بالضحايا والمتضررين لإكمال الإجراءات القانونية”.