المالكي يوجه “نداء” للعراقيين: توجهوا فورا للواجب “المقدس”

وجه رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي نداء الى الشعب العراقي بضرورة تحديث سجل الناخبين استعداد لإجراء الانتخابات المحلية.

وقال المالكي في بيان، ان “الانتخابات المحلية (مجالس المحافظات) والوطنية (مجلس النواب) هي الأساس الوحيد لبناء الدولة وفق أسس المشاركة الشعبية وبأساليب ديمقراطية وحرية لاختيار لمن يمثل الشعب في هذه المجالس”.

واضاف، “لاننا مقبلون على انتخابات مجالس المحافظات ولأجل ان تكون المشاركة واسعة ومعبرة عن ارادة الناس الناخبين، لابد من اتخاذ كل الاجراءات والخطوات والتعليمات التي تصدرها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، نأخذها مأخذ الجد والاهتمام ومنها، وهي المقدمة لتحقيق المشاركة في الانتخابات وحتى لا يحرم المواطن من المشاركة، يجب المبادرة فورا الى تحديث بطاقة الناخب بمراجعة المراكز الخاصة للتحديث قبل فوات الوقت، ويعلم الجميع ومهما قيل عن الانتخابات لتبقى هي الواجب الوطني المقدس، لتحقيق النظام السياسي المستقر ولمعالجة الاوضاع السلبية التي تمر بها العملية السياسية”.

واضاف “ان الشعوب الحية هي تلك التي تتحمل مسؤولية المشاركة وتحقق دورها في صناعة النظام القائم على ارادة الناس ومشاركتهم الفاعلة في الانتخابات وفق السياقات التي حددتها المفوضية المستقلة للانتخابات”.