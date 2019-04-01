المنبر العراقي: الإمام الكاظم عليه السلام اسس مدرسة في الصبر والكفاح ضد اساليب العتاة والظلمة

تقدم المجلس المركزي للمنبر العراقي بتعازيه ومواساته لابناء شعبنا وللعالم الإسلامي اجمع بحلول ذكرى استشهاد كاظم الغيظ الامام موسى بن جعفر عليهما السلام.

واكد المجلس ان نهاية الظلمة والمستبدين والمتلاعبين بمقدرات الشعوب قريبةٌ مهما تأخرت وان انتصار الحق آتٍ لا ريب.

ودعا المجلس الى استثمار المناسبة واستلهام قيم الاصلاح والصبر والسخاء وحسن الخلق من سيرة الامام الكاظم واستثمار اجواء هذه المناسبة لتعزيز الاخوة والتلاحم بين ابناء شعبنا الكريم.

كما جدد المجلس تأكيده على الجهات المسؤولة بتأمين خطط الزيارة وتوفير الأجواء الملائمة لإنجاحها.

المجلس المركزي للمنبر العراقي

1 نيسان 2019