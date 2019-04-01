انطلاق اعمال الملتقى الأول للقيادات الاقتصادية للمنتدى الاقتصادي للتنمية المستدامة لمناقشة مشروع إعادة إعمار اليمن بالقاهرة.

هايل المذابي

انطلقت اليوم في القاهرة جلسات اليوم الاول من ملتقى القيادات الاقتصادية للمنتدى الاقتصادي للتنمية المستدامة لمناقشة اعادة إعمار اليمن من عدة محاور أهمها رجال الاعمال والقطاع الخاص، حيث حضر كل من السادة اعضاء المنتدى المؤسسون: الاستاذ محمد عبده سعيد والدكتور عمر عبدالعزيز، كما شارك الندوات المستشار أحمد السيسي نائب رئيس مجلس الدولة في جمهورية مصر العربية، وبحضور رئيس الوزراء السابق دولة محسن العيني، و سيف محسن الشريف مستشار الرئيس اليمني لإعادة الإعمار، والسفير محمد محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والدكتور عبدالعزيز بن صقر رئيس مجلس ادارة مركز أبحاث الخليج والشيخ صالح شعيلة.

كما شارك أعضاء المنتدى: وليد عبدالعزيز عبد الغني ونشوان إبراهيم الحمدي وفؤاد أنعم، وضيوف المنتدى الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ، والاستاذ محمد الحربي، و المستشار ريموند كين، والمستشار الاقتصادي ديفيد مايسي، علاوة على كوكبة من الخبراء الاقتصاديين ورجال المال والاستثمار.

يذكر أن هذا المؤتمر هو الأول الذي يعقده المنتدى الاقتصادي للتنمية المستدامة بالقاهرة ويستمر من ١-٣ ابريل بمشاركة فاعلة من اعضائه ومؤسسيه وعلى رأسهم رئيس المنتدى الدكتورة مناهل ثابت والأعضاء المؤسسون الاستاذ محمد عبده هائل والدكتور عمر عبدالعزيز ، كما يتشرف الملتقى بحضور سعادة احمد السيسي نائب رئيس مجلس الدولة في جمهورية مصر العربية و دولة رئيس الوزراء السابق محسن العيني ومعالي سيف محسن الشريف مستشار الرئيس اليمني لإعادة الاعمار وسعادة السفير محمد محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية و سيحضر اعضاء المنتدى الاستاذ وليد عبدالعزيز عبد الغني والاستاذ نشوان ابراهيم الحمدي والاستاذ فؤاد انعم و المشاركين سعادة الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ وسعادة محمد الحربي وسعادة المستشار ريموند كين والمستشار الاقتصادي ديفيد مايسي بالإضافة إلى مشاركة كوكبة من الخبراء الاقتصاديين ورجال المال والاستثمار .

يعقد هذا المنتدى برعاية من مجلس الوحدة الاقتصادية بالجامعة العربية، حيث يتم تداول جملة الخيارات المطروحة في قابليات التنمية والاستثمار في اليمن ، بالترافق مع خواتيم الحرب القائمة والتي لابد وان تضع أوزارها في المدى المنظور .

عدا ذلك فإن اعمال المنتدى تنطوي على مقاربات علمية حول القابليات التنموية الماثلة في اليمن وكامل المقدمات المادية والبشرية والعلمية التي يمكن التعويل عليها ، والأدوار التي يمكن ان تطلع بها مختلف القوى الحية الفاعلة في الاقتصاد، وكيف يمكن عقد تواشج رفيع بين ثقافة العمل التاريخية باليمن ومفردات العصر الرقمي الواعد بكثير من الحلول المبتكرة في مختلف الميادين .

جدير بالذكر ان المنتدى الاقتصادي للتنمية المستدامة قد تم إشهاره تحت رعاية اللجنة الخاصة بشؤون اليمن بالبرلمان البريطاني في الصيف الماضي ، وبمشاركة ورعاية مستشارين من الحكومة البريطانية وأعضاء البرلمان ومجلس اللوردات والجالية اليمنية و العربية .