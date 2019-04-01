بارزاني يتحدث لوفد امريكي عن مسعى جدي للاسراع بتشكيل الحكومة الجديدة

بحث رئيس حكومة اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الاحد، مع رئيسة المعهد الامريكي للسلام برئاسة نانسي لينبورغ والوفد المرافق لها، اوضاع النازحين في اراضي الاقليم.

وعبر الوفد الضيف خلال اللقاء عن سروره لزيارة الاقليم وشكر مساعدات حكومة الاقليم لاعمال ونشاطات مكاتب المعهد في الاقليم واستقبال الاعداد الكبيرة من النازحين واللاجئين الفارين من حرب “داعش”، مؤكدين على تعاونهم مع حكومة الاقليم لبناء الثقة في المناطق التي فر منها النازحون.

وعبر الوفد الامريكي عن قلقه لعدم عودة النازحين لمناطقهم بسبب فقدان الامن وعدم وجود الخدمات، مشددا على ان الحوار الجدي بين اجهزة الحكومة واهالي المنطقة امر ضروري.

من جهته شكر بارزاني هذه الزيارة وطمأن الوفد بان حكومة اقليم كوردستان تبذل كل المساعي لاعادة بناء الثقة والحوار بين المكونات المختلفة بهدف اعادة النازحين وتقديم الخدمات لهم.

وقدم بارزاني نبذة عن العملية السياسية في العراق والمساعي لبناء علاقات جيدة بين الحكومة العراقية اقليم كوردستان والذي اسهم في معالجة عدد من المشكلات وسيتم اجراء الحوار من اجل معالجة باقي المشكلات.

واشار بارزاني الى مساعي تشكيل الحكومة الجديدة في اقليم كوردستان، مؤكدا ان هناك مساع جدية بين الاطراف بهدف تشكيل الحكومة في اقرب وقت.

وكانت مناقشة اوضاع المنطقة واخر التطورات السياسية واوضاع النازحين واللاجئين في اقليم كوردستان محورا اخر في اللقاء.