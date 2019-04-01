بالصورة.. مستثمر جزيرة الموصل السياحية ونجله بعد القبض عليهما

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، صورة لمستثمر الجزيرة السياحية عبيد الحديدي ونجله ريان بعد القاء القبض عليهما.

وكان مصدر في جهاز الاسايش بمحافظة اربيل باقليم كردستان قد كشف، السبت 30 اذار 2019، عن تسليم مالك الجزيرة السياحية ونجله لجهاز الامن الوطني.

وقال المصدر انه “تم تسليم مالك الجزيرة السياحية عبيد الحديدي ونجله ريان الى الامن الوطني في نينوى بعد ان تم القاء القبض عليهم من قبل قوات الاسايش ، التسليم تم صباح السبت”.

وأعلنت خلية الازمة المشكلة في مدينة الموصل، الجمعة (29 اذار 2019)، القبض على مستثمر الجزيرة السياحية التي شهدت حادثة العبارة، ونجله الذي يشغل منصب مدير الجزيرة، بالتنسيق مع السلطات في إقليم كردستان.

وقال اللواء نجم الجبوري، قائد عمليات نينوى، عضو خلية الازمة، عبر حسابه في فيسبوك، إن “خلية الأزمة تعلن عن القاء القبض على مالكي الجزيرة السياحية الرئيسيين كل من عبيد إبراهيم علي وولده ريان عبيد إبراهيم وذلك بالتنسيق مع إقليم كردستان”.

وأوضح، أنه “تم القاء القبض عليهم من قبل جهاز مكافحة الجريمة في مدينة أربيل”.

وشهدت جزيرة الموصل السياحية، ظهر الخميس 21 اذار 2019 ، غرق عبارة كان على متنها أكثر من (200) شخص، رغم ان طاقتها الاستيعابية لا تتجاوز الـ 50، مما أدى الى مصرع أكثر من 100 شخص غالبيتهم نساء وأطفال، حسب الجهات الرسمية، فيما تواصل فرق الانقاذ، حتى الان، البحث عن جثث مفقودة لغرقى آخرين.

وكان مجلس محافظة نينوى قد أكد، الجمعة (29 اذار 2019)، أن نتائج التحقيق بغرق عبارة مدينة الموصل، تكتمل الاثنين المقبل.

وقال عضو المجلس، اسين حمزة خليل في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن “لجنة التحقيق التي شكلها المجلس، بدأت التحقيق مع الجهات المعنية وبكل التفاصيل الدقيقة لأحداث فاجعة العبارة ومن المقصرين وكيف سيتم اخذ الاحتياطات لتلاشي اي حادثة في المستقبل”.

وأوضح، أن “هذه اللجنة ستكمل تحقيقاتها الاثنين القادم، وبنتائج مرضية لأهل نينوى”.