برلمان كوردستان يلتئم الثلاثاء لاجراء القراءة الثانية لمشروع قرار مثير للجدل

‎دعت رئاسة برلمان كوردستان، الاحد، جميع اعضاء البرلمان الى الجلسة الاعتيادية ليوم الثلاثاء المقبل 2 نيسان 2019 واجراء القراءة الثانية لمقترح قانون تفعيل رئاسة اقليم كوردستان.

وكان برلمان كوردستان قد اجرى القراءة الاولى لمقترح قانون تفعيل رئاسة اقليم كوردستان يوم امس السبت، فيما عقدت اللجنة القانونية البرلمانية اجتماعا اليوم لاعداد مشروع القانون ومن مجموع 11 عضوا صوت 7 اعضاء لصالح المشروع.

وجاء في بيان لرئاسة برلمان كوردستان، ان البرلمان سيلئم يوم الثلاثاء المقبل لاجراء القراءة الثانية لـ(مقترح قانون تفعيل مؤسسة رئاسة اقليم كوردستان – العراق) وتعديل شكل انتخاب رئيس الاقليم لغاية المصادقة على دستور الاقليم.