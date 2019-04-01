بغداد تعلن حالة الطوارئ

اعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري حالة الطوارئ، لمواجهة اي مخاطر محتملة نتيجة سقوط امطار غزيرة.

وذكر بيان لمكتب المحافظ ان الاخير يشرف على غرفة العمليات المشكلة بهذا الشأن ووجه باستنفار جميع الكوادر البشرية والجهد الالي التابع لمديرية مجاري محافظة بغداد والجهد الساند لمديريتي الماء والبلديات بالإضافة إلى قطع الاجازات وان يكون العمل ٢٤ ساعة، فضلا عن تهيئة جميع المتطلبات اللازمة المتضمنة توفير الوقود والمضخات الخاصة بسحب المياه.

واكد ان المحافظ وجه ايضا جميع مديري البلديات بان الإنذار حتمي والتواجد إلزامي وخلية الأزمة مفعلة، والتواصل مع مديري الوحدات الإدارية ويتكلف مدير المجاري المهندس بذلك وتوزيع الكوادر على محاور العمل وإشراك الكوادر الساندة بالفرق العاملة.

وكانت محافظة واسط اعلنت اقصى درجات الطوارئ نتيجة سيول محتملة خلال امطار غزيرة بدأت منذ اليوم الاحد على ان تستمر الى الغد الاثنين، اضافة الى سيول قادمة من الطرف الايراني.

كما ان محافظة صلاح الدين اعلنت اخلاء السكان بعدة مناطق متفرقة خشية حدوث فيضانات.