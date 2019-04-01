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بينهم مسؤول عراقي.. صور.. النعاس سيد الحاضرين بقمة العرب

رصدت عدسات الكاميرا، بعض الزعماء العرب والشخصيات المشاركة في قمة تونس أمس الأحد وهم يقاومون النعاس، أو حتى غارقون في نومهم والقمة تسير.

وظهر الرئيس التونسي قائد باجي السبسي وكأنه نائم أثناء إلقاء مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني كلمتها.


صورة متداولة لرئيس جمهورية جزر القمر وهو نائم في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية المنعقدة في تونس بعد أقل من نصف ساعة على بدايتها.

أما رئيس الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض، فقد تعرض لسيل جارف من الانتقادات على مواقع التواصل بعد ظهوره غارقا في النوم وراء الرئيس العراقي برهم صالح أثناء إلقاء الأخير كلمته.

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