تنظم سيمنار “أزمة المياة في العراق .. البصرة وشط العرب نموذجاً”

أقامت جمعية الاكاديميين العراقيين في أستراليا ونيوزلندا اليوم الأحد الموافق 24 من آذار ، سيمنارا بعنوان” أزمة المياة في العراق .. البصرة وشط العرب نموذجا” ،بحضور نخبة من الباحثين والمهتمين

ادار السيمنار المهندس الاستشاري هاني كوركيس عضو الهيئة الادارية للجمعية الذي افتتح السيمنار بالترحيب بالحضور ثم دعا الجميع الى الوقوف دقيقة صمت حدادا على ارواح ضحايا الجريمة البشعة في مسجدي كرايس جيرج في نيوزلندا وكذلك ضحايا الفساد وسوء الادارة الذين فقدوا غرقا في حادثة العبارة في الموصل.

بعدها عرف المهندس كوركيس بالسيمنار ومحاوره الثلاث ليقدم بعدها د احمد الربيعي رئيس جمعية الاكاديميين الذي رحب مرة اخرى بالمساهمين في السيمنار وحضوره ليشير بعدها الى عالمية ازمة المياه وتزايد اهمية “الامن المائي ” في استراتيجيات الدول ثم تناول هذه الازمة في العراق بأبعادها المختلفة :

١. تأثير السياسات العامة والمائية لدول الجوار المتشاطئة مع العراق( خاصة تركيا وايران).

٢. زيادة الحاجة المرتبطة بالتزايد السكاني وبتنوع اشكال الاستعمال المجتمعي والانتاجي

٣ . سوء الادارةوشلل المؤسسات وغياب التخطيط وتفشي الفساد.

٤. التغيرات المناخية والتصحر وغيرها مما ابتلت به دول عديدة ،خاصة في الشرق الاوسط.

بعدها قدم المهندس هاني كوركيس لمساهمين بعد التريف بكل منهم :

١. البروفسور مقداد الجباري ،القادم من ملبورن : “ازمة المياه في العراق- تاريخها ، حجمها ، تأثيراتها ، الحلول الملموسة ” .

٢. د قاسم العيساوي ، القادم من ولونغونغ : : ” معالجات حديثة لملوحة شط العرب ” – اطروحته لشهادة الدكتوراة .

٣. المهندس الاستشاري فراس ناجي : ” مقاربة نحو إدارة الموارد المائية بصورة متكاملة و مستدامة “.

ثم فتح باب المناقشة والاسئلة للحضور ، وكانت المساهمات اسئلة ومداخلات في صميم الموضوع شارك فيها اغلب الحضور .منهم ، الاستاذ الدكتور داخل حسن جريو، د علاء حسن والدكتور الربيعي والدكتورة بشرى العبيدي والشاعر الاعلامي وديع شامخ والمهندس كوركيس والمهندس دانا كركوكي والمهندس وليد يوخانس

هذا وسيتم ارسال الدراسات والتوصيات التي حوتها الاوراق الثلاث الى الجهات المعنية في العراق للاستفادة منها باب المعالجات المتطورة لهذه الازمة الخطيرة، كما سيتم اصدارها في ملف خاص في العدد القادم من مجلة ” الاكاديمي ” التي تصدرها الجمعية.

التصوير : الزميل جليل دومان .

مهندس الامسية : المهندس دانا كركوكي.

جمعية الاكاديميين العراقيين في استراليا ونيوزلندا