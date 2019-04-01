خانقين تتصدر مدن كوردستان بكميات الامطار

كشفت دائرة الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان عن نسب الامطار التي هطلت على محافظات ومدن الاقليم خلال الـ 12 ساعة المنصرمة، فيما تصدرت مدينة خانقين مدن الاقليم بكمية الامطار خلال هذه المدة بنسبة 56.8 ملم.

وكانت دائرة الانواء الجوية في اقليم كوردستان، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم عن ان الاجواء ليوم غد الثلاثاء، ستكون غائمة جزئيا ايضا مع هطول موجة من الامطار المتقطعة وفي المناطق الجبلية ستكون الامطار اكثر غزارة تصاحبها عواصف رعدية.

وقالت الدائرة في بيان لها ان مدينة خانقين تصدرت مدن اقليم كوردستان بنسب الامطار المتساقطة خلال الـ 12 ساعة الماضية بنسبة 56.8 ملم، مشيرة الى ان كميات الامطار التي هطلت على باقي محافظات ومدن اقليم كوردستان كانت كالتالي:

دهوك 1.2 ملم

السليمانية 1.0 ملم

كركوك 16.0 ملم

حلبجة 8.0 ملم

بيرمام 11.6 ملم

حاجي عمران 1.2 ملم

سيدكان 2.4 ملم

زاخو 8.7 ملم

مانكيش 8.8 ملم

جمجمال 8.4 ملم

بنجوين 2.4 ملم

هلشو 7.6 ملم

دربندخان 12.8 ملم

خورماتو 19.2 ملم

كلار 29.6 ملم

ميدان 17.4 ملم