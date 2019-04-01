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دعوى قضائية ضد امام وخطيب في اقليم كوردستان اتهم “قسد” بتنفيذ ابادة بالباغوز

رفع عدد من المحامين والناشطين في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الاثنين دعوى قضائية ضد امام وخطيب جامع عضو الاتحاد الاسلامي الكوردستاني سيد احمد بينجويني لاتهامه قوات سوريا الديمقراطية “قسد” بتنفيذ عمليات ابادة جماعية في منطقة الباغوز اثناء تحريرها من قبضة تنظيم داعش.

وفي بيان رسمي اعلن المحامون والناشطون دعوى قضائية ضد بينجويني امام الادعاء العام بشأن اتهامه “قسد” بتنفيذ عمليات ابادة جماعية في “الباغوز”.

وهاجم بينجويني من على قناة فضائية حزبه اولئك المحامين والناشطين، متهما اياهم بانهم مناهضون للدين الاسلامي.

وكان سيد احمد بينجوين قد اتهم في خطبة في احدى صلوات الجماعة “قسد” بتنفيذ عمليات ابادة جماعية بحق اسر تنظيم داعش في الباغوز بسوريا.

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