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ذكرياتي مع العظماء …

ثانيا ً (2)

المرجع العملاق

الجزء الثاني (2)

إعتقال المرجع السيستاني و محاولة إغتياله :

ذكرت ُ في الجزء الأول من الذكريات شيئا ً من ترجمة ، و ولادة المرجع السيستاني ، و دراسته ، و اساتذته ، و المدن التي درس فيها ، و محاضراته ، و شهادتي إجتهاده ، نقلا ً عن الصفحات

1617 – 1618

من الجزء الثاني من موسوعتي ( موسوعة عن قتل مراجع الدين و علماء و طلاب الحوزة الدينية لشيعة بلد لمقابر الجماعية : العراق) 1968- 2003 طبعتان نفدتا . ذي القعدة عام 1426 هـ – كانون الأول 2005 م .

الطبعة الأولى : من قبل مؤسسة شهيد المحراب ، في النجف الأشرف ، مشكورة ً .

و الطبعة الثانية : على نفقة سماحة السيد جواد الشهرستاني ، صهر المرجع السيد علي السيستاني ، قم المقدسة ، مشكورا ً.

ISBN 0- 9546688-1-2

الناشر منظمة حقوق الإنسان في العراق ( لندن 1982)

قدم إلى لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة .

و في هذا الجزء الثاني أذكر

” بعض مؤلفات السيد السيستاني ، و عن إعتقاله ، و محاولة إغتياله :

بعض مؤلفاتـــــــــــــــــــــــــــــــــه :

1- شرح العروة الوثقى

2- البحوث الأصولية

3- كتاب القضاء

4- كتاب البيع و الخيارات

5- رسالة اللباس المشكوك فيه

6- رسالة في قاعدة اليد

7- رسالة في قاعدة التجاوز

8- رسالة في القبلة

9- رسالة في القِبلة

10- رسالة في الثقة

11- رسالة في قاعدة الإلزام

12- رسالة في الإجتهاد و التقليد

13- رسالة في قاعد لا ضرر و لا ضرار

14- رسالة في الربا

15- رسالة في حجية مراسيل إبن أبي عمير

16- نقد رسالة تصحيح الأسانيد للأردبيلي

17- شرح مشيخة التهذيبيين

18- رسالة في مسالك القدماء في حجية الأخبار

بالإضافة إلى مؤلفات مخطوطة أخرى ، و رسائل عملية في الأحكام للمقلدين المصدر السابق

الإعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقال :

أعتقل بعد دخول الجيش العراقي و قوات صدام مدينة َ النجف الأشرف ، بعد إجهاض إنتفاضة شعبان آذار 1991 ، من قبل جلاوزة أمن النجف الأشرف ، و نُقل إلى بغداد ، و أجبِر على الظهور في تلفزيون بغداد ليتكلم بضع كلمات.

و لانقطاع التيار الكهربائي عن كثير من المحافظات العراقية لم تفلح السلطة الإستفادة من إظهاره بالتلفزيون بالقوة .

كما أغلِق مسجد الخضراء من قبل السلطة الجائرة في العراق ، و هو المسجد الذي كان يصلي فيه جماعة.

محاولة الإغتـــــــــــــــــــــــــــــــــــيال :

تعرض لمحاولة إغتيال في النجف الأشرف يوم 24/ 11/1996 في هجوم شنه جلاوزة الأمن على بيته ، ( أيجار) ، وأدى إلى إستشهاد أحد مساعديه ، و استعمل الجناة مسدسا ً كاتما ً للصوت من المسدسات التي لا توجد لدى الناس . “.

أستشهد في تلك المحاولة الشهيد السيد جابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الحلو ، الذي ترجمتُه ُ في الصفحة 226 من الموسوعة ، و جُرح الشيخ سالم البصري ، الذي ترجمته في الصفحة 1596 من الجزء الثاني من الموسوعة أعلاه ، و الذي ذكر عنه الدكتور محمد حسين الصغير في كتابه ( أساطين المرجعية العليا في النجف الأشرف) أنه كان أمين المال على توزيع رواتب أهل العلم ، و كان يقسمها في مسجد آل كاشف الغطاء في النجف الأشرف.

آذار 2019

إنتهى الجزء الثاني

و يليه الجزء الثالث

يتبع

#الدكتور_صاحب_الحكيم

لندن

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