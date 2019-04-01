ذكرياتي مع العظماء …

ثانيا ً (2)
المرجع العملاق
الجزء الثاني (2)
إعتقال المرجع السيستاني و محاولة إغتياله :
ذكرت ُ في الجزء الأول من الذكريات شيئا ً من ترجمة ، و ولادة المرجع السيستاني ، و دراسته ، و اساتذته ، و المدن التي درس فيها ، و محاضراته ، و شهادتي إجتهاده ، نقلا ً عن الصفحات
1617 – 1618
من الجزء الثاني من موسوعتي ( موسوعة عن قتل مراجع الدين و علماء و طلاب الحوزة الدينية لشيعة بلد لمقابر الجماعية : العراق) 1968- 2003 طبعتان نفدتا . ذي القعدة عام 1426 هـ – كانون الأول 2005 م .
الطبعة الأولى : من قبل مؤسسة شهيد المحراب ، في النجف الأشرف ، مشكورة ً .
و الطبعة الثانية : على نفقة سماحة السيد جواد الشهرستاني ، صهر المرجع السيد علي السيستاني ، قم المقدسة ، مشكورا ً.
ISBN 0- 9546688-1-2
الناشر منظمة حقوق الإنسان في العراق ( لندن 1982)
قدم إلى لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة .
و في هذا الجزء الثاني أذكر
” بعض مؤلفات السيد السيستاني ، و عن إعتقاله ، و محاولة إغتياله :
بعض مؤلفاتـــــــــــــــــــــــــــــــــه :
1- شرح العروة الوثقى
2- البحوث الأصولية
3- كتاب القضاء
4- كتاب البيع و الخيارات
5- رسالة اللباس المشكوك فيه
6- رسالة في قاعدة اليد
7- رسالة في قاعدة التجاوز
8- رسالة في القبلة
9- رسالة في القِبلة
10- رسالة في الثقة
11- رسالة في قاعدة الإلزام
12- رسالة في الإجتهاد و التقليد
13- رسالة في قاعد لا ضرر و لا ضرار
14- رسالة في الربا
15- رسالة في حجية مراسيل إبن أبي عمير
16- نقد رسالة تصحيح الأسانيد للأردبيلي
17- شرح مشيخة التهذيبيين
18- رسالة في مسالك القدماء في حجية الأخبار
بالإضافة إلى مؤلفات مخطوطة أخرى ، و رسائل عملية في الأحكام للمقلدين المصدر السابق
الإعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقال :
أعتقل بعد دخول الجيش العراقي و قوات صدام مدينة َ النجف الأشرف ، بعد إجهاض إنتفاضة شعبان آذار 1991 ، من قبل جلاوزة أمن النجف الأشرف ، و نُقل إلى بغداد ، و أجبِر على الظهور في تلفزيون بغداد ليتكلم بضع كلمات.
و لانقطاع التيار الكهربائي عن كثير من المحافظات العراقية لم تفلح السلطة الإستفادة من إظهاره بالتلفزيون بالقوة .
كما أغلِق مسجد الخضراء من قبل السلطة الجائرة في العراق ، و هو المسجد الذي كان يصلي فيه جماعة.
محاولة الإغتـــــــــــــــــــــــــــــــــــيال :
تعرض لمحاولة إغتيال في النجف الأشرف يوم 24/ 11/1996 في هجوم شنه جلاوزة الأمن على بيته ، ( أيجار) ، وأدى إلى إستشهاد أحد مساعديه ، و استعمل الجناة مسدسا ً كاتما ً للصوت من المسدسات التي لا توجد لدى الناس . “.
أستشهد في تلك المحاولة الشهيد السيد جابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الحلو ، الذي ترجمتُه ُ في الصفحة 226 من الموسوعة ، و جُرح الشيخ سالم البصري ، الذي ترجمته في الصفحة 1596 من الجزء الثاني من الموسوعة أعلاه ، و الذي ذكر عنه الدكتور محمد حسين الصغير في كتابه ( أساطين المرجعية العليا في النجف الأشرف) أنه كان أمين المال على توزيع رواتب أهل العلم ، و كان يقسمها في مسجد آل كاشف الغطاء في النجف الأشرف.
آذار 2019
إنتهى الجزء الثاني
و يليه الجزء الثالث
يتبع
#الدكتور_صاحب_الحكيم
لندن