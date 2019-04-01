Posted on by

رئيس مجلس النواب اللبناني يصل كربلاء

وصل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الاثنين، الى محافظة كربلاء.

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، التقى المرجع الديني علي السيستاني في النجف.

وبري وصل العراق امس الاحد، والتقى مسؤولين في الحكومة والبرلمان، وزار النجف صباح اليوم للقاء المرجع السيستاني.

وعقب اللقاء، قال بري في مؤتمر صحفي “كان للسيستاني الدور الأكبر بمرجعيته الرشيدة بالدفاع عن العراق من خلال فتواه بتطويع الالاف وضمهم للقوات الأمنية لمحاربة الإرهاب”.

واضاف ان “السيستاني مقاتل في سبيل وحدة العراق وانماءه ومحاربة الفساد”.

وبين ان السيستاني “داعم لان يلعب العراق دوره الإقليمي وحريص على لبنان كما حرصه على العراق وناقشنا مواضيع كثيرة”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close