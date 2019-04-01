رئيس مجلس النواب اللبناني يصل كربلاء

وصل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الاثنين، الى محافظة كربلاء.

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، التقى المرجع الديني علي السيستاني في النجف.

وبري وصل العراق امس الاحد، والتقى مسؤولين في الحكومة والبرلمان، وزار النجف صباح اليوم للقاء المرجع السيستاني.

وعقب اللقاء، قال بري في مؤتمر صحفي “كان للسيستاني الدور الأكبر بمرجعيته الرشيدة بالدفاع عن العراق من خلال فتواه بتطويع الالاف وضمهم للقوات الأمنية لمحاربة الإرهاب”.

واضاف ان “السيستاني مقاتل في سبيل وحدة العراق وانماءه ومحاربة الفساد”.

وبين ان السيستاني “داعم لان يلعب العراق دوره الإقليمي وحريص على لبنان كما حرصه على العراق وناقشنا مواضيع كثيرة”.