رجال ’’الدولة العميقة’’ يهددون مدير هيأة نفطية في البصرة والأخير يوجه نداءً لعبد المهدي

كشف مدير هيأة المنتوجات النفطية في الجنوب، حيدر البطاط، عن تعرضه للتهديد من قبل جهة تطلق على نفسها تسمية ’’الدولة العميقة’’

وقال البطاط إن “رسالة نصية من هاتف تحمل تهديدا وصلت له من قبل جهة تطلق على نفسها الدولة العميقة وتهديد اخر بالبريد الإلكتروني من ذات الجهة”.

وأوضح، أن “التهديد ورده بعد مطالبته بإعادة تأهيل مستودع المفتية النفطي بالاستفادة من خط الربط بين مصفى الشعيبة والمستودع الذي تم تفكيك خزانته وبيعه كسكراب من قبل وزير النفط السابق جبار اللعيبي”، على حد قوله.

وطالب البطاط، رئيس الوزراء بـ “توفير الحماية الشخصية لأنه وجميع افراد عائلته في خطر شديد وقد يقتل او يخطف هو أو أحد افراد عائلته من قبل رجال الدولة العميقة”.

وكانت ) قد نشرت في (31 تشرين الأول 2018)، ملفاً عن محاولة اتلاف مئات الوثائق التي تتعلق بقضية مستودع “المفتية” للمنتوجات النفطية، الذي تحقق فيه هيأة النزاهة، بعد اتهامات بشأن تفكيكه وبيعه كـ “سكراب”، إلى إحدى الدول المجاورة.

وعقب ذلك، كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عن محافظة البصرة عدي عواد، الثلاثاء (5 اذار 2019)، عن توجيه كتب رسمية الى هيأة النزاهة وقاضي تحقيق البصرة لفتح تحقيق بمشروع المفتية.

وقال عواد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، آنذاك، إنه “تم توجيه كتاب رسمي الى قاضي تحقيق محكمة البصرة وهيأة النزاهة لغرض فتح تحقيق بخصوص مشروع المفتية بعد توفر معلومات بحصول صفقة فساد بالمشروع”.

واضاف، أن “احالة مشروع المفتية لم يقتنع به اعضاء مجلس النواب لا سيما اعضاء لجنة النفط والطاقة”، مبيناً أن “المبررات التي قدمتها وزارة النفط بخصوص احالة مشروع المفتية للاستثمار على انها جدوى فنية واقتصادية هي غير مقنعة وكان بالإمكان الاستفادة من الاراضي الموجودة على ضفاف شط العرب لتكون عبارة عن متنزهات”.

وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها البطاط لتهديدات ومضايقات، حيث ذكر موظفون في شركة توزيع المنتوجات النفطية فرع الجنوب في البصرة، ان مديرها يخضع حالياً لاقامة جبرية، نتيجة تلقيه تهديدات من مسلحين مجهولين، وذلك في (3 تشرين الثاني 2018).

وذكر عدد من موظفي الهيأة في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان “مدير هيأة توزيع الجنوب للمنتوجات النفطية حيدر عبد الجبار البطاط، تعرض للتهديد من قبل مسلحين يستقلون سيارات سوداء اللون ومظللة”.

وبين الموظفون ان “الخبير النفطي قد قدم تبليغا لدائرة الاستخبارات في البصرة يطلب فيه حمايته من سيارات سوداء ومظللة ترابط قرب منزله”، كاشفين عن “تلقيهم هم بدورهم تهديدات كثيرة من جهات مجهولة”.

وأوضحوا، أن “المسلحين طلبوا منه عدم تقديم اي وثائق تتعلق بقضية مستودع المفتية للمنتوجات النفطية لهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وطلبوا عدم الادلاء بشهادته”.