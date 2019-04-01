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رسالة من السويد الى اهلنا في العراق

اعداد / عمران الياسري
من يصل برسالتنا الى الشيخ جعفر الابراهيمي والى مدينة السماوة
ان الشاب وليد سعد من دعى له الشيخ جعفر الابراهيمي في مجلس الامام موسى الكاظم في العام الماضي في البث المباشرشُفي من مرض السرطان ليقرأ القرآن والزيارة في هذا العام في مجلس باب الحوائج الامام موسى الكاظم عليه السلا

رسالة من السويد الى اهلنا في العراق من يصل برسالتنا الى الشيخ جعفر الابراهيمي والى مدينة السماوةان الشاب وليد سعد من دعى له الشيخ جعفر الابراهيمي في مجلس الامام موسى الكاظم في العام الماضي في البث المباشرشُفي من مرض السرطان ليقرأ القرآن والزيارة في هذا العام في مجلس باب الحوائج الامام موسى الكاظم عليه السلام

Geplaatst door ‎عمران الياسري‎ op Zondag 31 maart 2019

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