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رسمياً.. رئاسة برلمان كوردستان تدعو الاعضاء لاجتماع يوم الثلاثاء

دعت رئاسة برلمان كوردستان بكتاب رسمي، اليوم الاثنين، الاعضاء لحضور الاجتماع الذي من المقرر ان يعقد يوم غد الثلاثاء.‎

وبحسب كتاب رسمي بتوقيع رئيسة برلمان كوردستان، انه وفقا لاحكام الفقرة الثالثة للمادة الثامنة عشر من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان، فان جميع اعضاء البرلمان مدعوون للجلسة الاعتيادية الرابعة للبرلمان يوم غد الثلاثاء في الساعة الثالثة عصرا.

ومن المقرر ان تشهد الجلسة اجراء القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل مؤسسة رئاسة اقليم كوردستان.

وفي الوقت نفسه سيتم التحاور من قبل البرلمانيين بشأن القراءة الثانية لمشروع القانون اعلاه.

كما سيتم انتخاب رئيس لاقليم كوردستان من قبل البرلمان الاسبوع المقبل.

وتفيد معلومات من مصادر مطلعة داخل البرلمان ان مشروع القانون لن يعرض للتصويت عليه وسيكون من حق اي عضو في البرلمان التعليق على اية مادة في المشروع خلال دقيقتين فقط.

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