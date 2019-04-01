سالار عثمان في امسية كوردستانية في سويسرا

امير الاسدي/زيورخ

بدعوة كريمة، من الاستاذ سربست كريم زينار، ممثل الحزب الديمقراطي الكوردستاني في سويسرا، شارك البيت الثقافي العراقي في زيورخ، ممثلا بالاستاذين قاسم المرشدي وامير الاسدي بالامسية الثقافية الكوردستانية التي نظمت ،في مدينة زيورخ مساء اليوم الاحد 13 اذار/ مارس2019.

فقد توافد العديد، من ابناء الجالية الكوردية في سويسرا للحضور والمشاركة، في الامسية التي حاضر فيها

وكيل وزارة الثقافة والشباب، في حكومة اقليم كوردستان، الدكتور سالار عثمان.

وقد تفاعل الحضور، من خلال توجيه الاسئلة والمداخلات المختلفة مع ما ذهب إليه الدكتور عثمان، وقراءته وسرده للاحداث التي رافقت عملية اجراء إقليم كوردستان استفتاء تقرير المصير، في 25 سبتمبر/ايلول 2017 وما بعده، في مدن أربيل والسليمانية ودهوك، بالإضافة الى كركوك. والتي وافق المصوتون فيه، على استقلال كوردستان بنسبة فاقت 92 بالمئة.