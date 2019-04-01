سقوط سقف منزل على عائلة في الديوانية بسبب الأمطار

أعلنت مستشفى عفك العام، صباح الاثنين (1 نيسان 2019)، استقبال شعبة الطوارئ عائلة مكونة من شخصين، تعرضوا لحادث سقوط السقف جراء الامطار في قضاء ال بدير بالديوانية.

وذكر المعاون الطبي محمد سعيد، في بيان للمستشفى، أنه “تم استقبال الحالة واجراء الاسعافات الاولية لهم بعد تعرض طفل ضربة في الرأس استوجب عمل خياط له وامرأة تعرضت لقطع في الوتر تم عمل اللازم لهم”.

وأضاف، أنه “بعد استقرار حالتهم الصحية تم ارسالهم الى المستشفيات التخصصية في الديوانية لإكمال الاجراءات الطبية في حال الحاجة الى مفراس او رنين”.

ولفت بيان المستشفى الى “استدعاء سائق اسعاف ثالث لتعزيز الحالة في المستشفى بسبب الامطار”.