شجار واشتباك داخل مجلس محافظة نينوى

افاد مصدر مطلع، اليوم الاثنين، بحدوث اشتباك داخل محافظة نينوى بين حماية احد اعضاء المجلس عويد الجحيشي وحماية رئيس مجلس المحافظة.

وابلغ المصدر بأن الشجار تطور الى السلاح والاشتباك بالأيدي، ما اسفر عن تعرض اثنين من حماية رئيس المجلس للاصابات في منطقة الوجه”.

واشار الى ان “سبب الشجار هو منع حماية رئيس المجلس لابن عضو مجلس محافظة نينوى عويد الجحيشي من الدخول إلى الممر، الذي يصل إلى غرفة رئيس المجلس، وعندما منعه من الدخول قام برفع السلاح من نوع كلاشنكوف ومسدسه الشخصي، وكاد أن يصيب احد الحمايات لولا تدخل حمايات باقي أعضاء مجلس المحافظة”.