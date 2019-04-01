صافرات استهجان ضد راموس في مالطا

وفاز المنتخب الإسباني على مضيفه المنتخب المالطي بهدفين نظفين سجلهما ألفارو موراتا في الدقيقتين 31 و73 من عمر المباراة.

وعزت صحيفة ماركا الإسبانية الهجوم الذي تعرض له راموس إلى شغف جماهير مالطا بمتابعة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتشجيعها للعديد من الفرق الكبيرة هناك مثل أرسنال ومانشستر يونايتد وليفربول وتشلسي.

وقالت “الماركا” إن الجماهير لم تنس ما حدث للنجم المصري محمد صلاح عندما تعرض لإصابة قاسية خلال احتكاكه براموس في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي جمع ريال مدريد وليفربول في العام المنصرم.

راموس يمنح إسبانيا بداية مظفرة في تصفيات أوروبا 2020

وبدأت صافرات الاستجهان تلاحق راموس منذ أن ذكر مذيع الملعب اسمه قبل بداية المباراة وحتى صافرة النهاية عبر كل مرة يلمس في الكرة.

وسبق لمدافع ريال مدريد ان تعرض لصافرات استجهان في الكثير من اللقاءات الخارجية لريال مدريد بسبب ما حدث مع “الفرعون المصري”.