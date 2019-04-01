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صحة الكرخ / استقبال و علاج (8000) زائر اثناء زيارة استشهاد الامام موسى الكاظم (عليه السلام)

اعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ عن استقبال مفارزها الطبية الممتدة على طول خط الزائرين من جميع منافذ الدخول الى مدينة الكاظمية المقدسة خلال الاحد و ساعات الصباح من اليوم الاثنين من ايام الزيارة (8000) زائر من مراسيم الزيارة
و بناءا على توجيهات مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (جاسب لطيف الحجامي) على ضرورة متابعة عمل و اداء الملاكات الطبية و الصحية في المفارز الطبية و تقديم الخدمات و الطبية و الصحية للزائرين و تقديم المشورة و مراقبة جميع المواكب خلال (24) ساعة و لغاية انتهاء مراسيم الزيارة استقبلت مفارزنا الطبية البالغة (9) مفارز طبية ممتدة على طول خط الزائرين بالاضافة الى ردهات الطوارىء الموجودة في المستشفيات

و على الزائرين توخي الحذر من تقلبات الطقس و الامطار و القيام بزيارة اقرب مفرزة طبية للفحص و تلقي العلاج في حالة الشعور بالتعب او الارهاق مؤكدة على استعداد المفارز الطبية لاستقبال اعداد اكبر من الزوار نتيجة توافد الكثير من الزوار الى مدينة الكاظمية المقدسة .

اعلام صحة الكرخ

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