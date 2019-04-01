عضو بحزب بارزاني: سبب متعدد الاوجه عقد مفاوضاتنا مع الاتحاد وجعلنا ندفع ضريبة باهضة

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبوار بابكائي، الاثنين (1 نيسان 2019)، سبب تعقد مفاوضات تشكيل حكومة إقليم كردستان.

وقال بابكائي في حديث إن “الاتحاد الوطني يعاني من سبب متعدد الاوجه مضمونه غياب مصدر قرار واحد يمكن للحزب الديمقراطي ان يتفاهم معه، حيث تتعدد الاجنة داخل الاتحاد”، مبيناً أنه “بالرغم من كونه شأنا خاص بهم الا ان الديمقراطي هو من يدفع ضريبة باهضة لكونه لا يعلم مع من يتفاهم”.

وأضاف أنه “رغم ذلك فأن الحزب الديمقراطي يسير مع الاحزاب الاخرى بالخطوات القانونية لتشكيل الحكومة”، مؤكداً أن “الخطوة الان هي احياء مؤسسة رئاسة اقليم كردستان وخلال الاسبوعين الحاليين نأمل ان نكون قد انهينا هذا الملف وبعدها سيتم تكليف رئيس الحكومة”.

وكان الاتحاد الوطني الكردستاني، قد رهن السبت (30 اذار 2019)، مشاركته في حكومة إقليم كردستان الجديدة بـ”الحصول على حقوقه”، فيما أشار الى انتظاره رد رسمي من الحزب الديمقراطي على مطالبه بهذه الشأن.

وقال عضو المكتب السياسي للاتحاد سعدي بيرة، في مؤتمر صحفي عقده في أربيل، ان “الاتحاد الوطني مصر على الحصول على حقوقه ليكون مشاركا حقيقيا في الحكم بإقليم كردستان”، مشيرا الى ان “الاتحاد قدم مطالبه الى الحزب الديمقراطي وينتظر رد رسمي منه بشأنها”.

وأضاف بيرة، أن “الاتفاق بين الاتحاد الوطني والديمقراطي قريب”، معربا عن أمله بان “يتفق الجانبين وينهيا حالة القلق لدى المواطنين”.

وكان برلمان اقليم كردستان قد عقد جلسة، ظهر السبت (30 اذار 2019)، لقراءة تعديل قانون رئاسة الاقليم، لكنه سرعان ما رفعها بسبب انسحاب عدد من الكتل مما أخل بالنصاب القانوني، وسط استمرار الاتحاد الوطني بمقاطعته للجلسات.