فوز قاتل لليفربول.. ودفعة معنوية كبيرة لصلاح

وتقدم البرازيلي روبرتو فيرمينو “للريدز” من ضربة رأسية في الدقيقة 16، قبل أن يعدل توتنهام النتيجة في الدقيقة 70، عن طريق البرازيلي الآخر لوكاس مورا.

وجاءت الدقيقة 90 لتبقي على آمال ليفربول في سباق الدوري، بعد أن ساهمت رأسية محمد صلاح أمام المرمى بإحداث دربكة، نتجت عن هدف دخول الكرة في المرمى بعد ارتطاما بقدم المدافع البلجيكي توبي لديرفيريلد.

ويعد الهدف دفعة معنوية كبيرة للنجم المصري، الذي عانى في اللقاءات الأخيرة وفشل في التسجيل في آخر 7 مباريات.

ووصل ليفربول للنقطة 79، متقدما بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، الذي يمتلك مباراة مؤجلة، قد ترقع رصيده إلى 80 نقطة.

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وسينتظر ليفربول تعثر المتصدر في مباراة من أصل 7 متبقية، كي يستعيد الصدارة، ويحقق اللقب الغائب عن النادي منذ عام 1990.