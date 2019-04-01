في مشيكان احتفال كبير بالذكرى 58 لميلاد ربيع الحركة الوطنية العراقية

بحضور كبير وتحت شعارات “عاشت الذكرى 58 لميلاد ربيع الحركة الوطنية العراقية” و “سنمضي سنمضي الى ما نريد … وطن حر وشعب سعيد”، و” لا للإرهاب… لا للطائفية… لا للفساد… نعم للدولة المدنية… نعم للعدالة الاجتماعية”، و “من اجل احترام التنوع القومي والديني والفكري في الدولة والمجتمع”، و “الحراك الجماهيري أداة للتغيير”، أقام أنصار الحركة الوطنية العراقية في مشيكان احتفالهم السنوي يوم 30 أذار 9201 محتفلين بالذكرى الخامسة والثمانين لميلاد ربيع الحركة الوطنية العراقية كتعبير للانتماء للوطن وللتاريخ السياسي الوطني المُشَرف وللأيادي البيضاء، واعتزاز بتأريخ الشهداء الأبرار الذين نثروا ورودا حمراء بتضحيتهم من اجل وطن حر وشعب سعيد.

في بداية الحفل وقف الجميع دقيقة صمت مستذكرين شهداء الحركة الوطنية العراقية وشهداء عبّارة الموصل.، ومنشدين نشيد موطني الذي عزفه الفنانان عميد اسمرو ولؤي حاني وفرقتهما الموسيقية، والذي احيا الحفل متألقان بأغانيهما الوطنية والتراثية الجميلة.

افتتح الزميل عادل اسمرو بلباقته المعهودة الحفل بقراءات من وحي المناسبة، مشاركا في البرنامج الفني بأشعار وأغانِ ومساهمات جميلة.

وقدم الشاعر إسماعيل محمد إسماعيل كلمة الحفل والتي اشارت فيها الى أن في ٣١ آذار ١٩٣٤ ولد ربيع الحركة الوطنية العراقية من رحم مجتمعنا، مدافعا عن مصالح الشعب والوطن، ومجسدا طموحات وتطلعات العمال والفلاحين وسائر شغيلة اليد والفكر، ومكافحا لتحقيق الاستقلال والسيادة الوطنية والديمقراطية وبناء الدولة المدنية، دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية، ولإنضاج شروط انعتاق المواطن العراقي من كل قيود الاستغلال والقهر والفساد.

وفِي مسيرته النضالية الحافلة على مدى خمسة وثمانين عاما وقف الحزب وما زال ضد التسلط والاستبداد والتمييز القومي والديني والطائفي، مناصرا وداعما لحقوق المرأة، وضامنا الحقوق والحريات العامة والخاصة، وعاملا مع القوى الديمقراطية والوطنية على تعزيز النهج الديمقراطي الاتحادي، ورافضا كل أشكال التعصب والتطرف والارهاب، وضامنا لمبدأ التداول السلمي للسلطة وبناء دولة القانون والمؤسسات وتأمين حقوق الانسان والحياة الحرة الكريمة.

ومد الحزب يده للتعاون والتنسيق مع كل القوى الحريصة على إنقاذ البلد ووقف التدهور والسير على طريق التغيير والإصلاح الجذري، لذا نحن سائرون الى بناء دولة المواطنة والعدالة مسترشدين بمشروعنا الوطني الديمقراطي البديل الحقيقي للطائفية السياسية المقيتة.

وفِي يوم تأسيس خيمة الوطن والنزاهة والإخلاص، نستذكر شهداء الحزب والوطن الاماجد، وفِي مقدمتهم الأبطال يوسف سلمان يوسف (فهد)، زكي بسيم (حازم)، حسين محمد الشبيبي (صارم)، حسين احمد الرضي (سلام عادل)، جمال الحيدري، جورج تلو، وغيرهم. فمن مآثرهم وبطولاتهم نستمد العزم على مواصلة العطاء لخير الوطن وسعادة شعبه.

وعلى أنغام الموسيقى وتحت رفرفة الاعلام الحمر واصوات الزغاريد تم قطع كيكة الذكرى الخامسة والثمانين من قبل الحضور والمشاركين.

وجرى تقديم شهادات تقديرية لفنان الجالية العراقية الفنان المبدع عميد اسمرو بمناسبة عيد ميلاده، والذي استحق بجدارة لقب فنان الحركة الوطنية العراقية لمعاصرته احتفالاتها الوطنية منذ صغره ولحد اليوم. وجرى عرض فلم قصير عن حياته ومساهماته الفنية والوطنية من انتاج فاروق كنا.

وتميز الحفل الكبير بتنوع الحضور الذي ضم كل اطياف والوان الشعب العراقي وكان بحق احتفالا لكل العراقيين والذين شاركوا بالحفل لدعم مسيرة الحركة الوطنية الديمقراطية المدنية.

وأمتد الحفل حتى ساعة متأخرة من الليل وسط اهازيج وهتافات وفرح الحاضرين الذين يحذوهم الامل بأن يجتاز العراق هذه المحن الصعبة، مع الوعد باللقاء مجددا في العام القادم للاحتفال بالذكرى السادسة والثمانين لتأسيس ربيع الحركة الوطنية.

أنصار الحركة الوطنية العراقية في مشيكان

30 أذار 9201

نبيل رومايا