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كتلة الاتحاد الوطني تقدم 20 مشروعا لبرلمان كوردستان

اكد عضو برلمان كوردستان عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني عباس فتاح، ان كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني قدمت 20 مشروعاً لبرلمان كوردستان.

ونقل اعلام الاتحاد عن فتاح قوله ان كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني قدمت 20 مشروعا لبرلمان كوردستان لمناقشتها والتصويت عليها، مشيراً الى ان اليوم الاحد هو آخر موعد لتقديم مشاريع القوانين الى برلمان كوردستان.

واضاف ان اغلب المشاريع التي قدمتها كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني تصب في مصلحة المواطنين بشكل كبير، منها اعادة مستحقات الموظفين، وتعيين خريجي الجامعات والمعاهد، واعادة تشغيل المصانع، وبعض الامور الاخرى التي تصب في تحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين ووتقوية البنى التحتية.

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