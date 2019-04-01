ما حقيقة تعرض العبادي لنوبة قلبية ونقله الى لندن؟

نفى ائتلاف “النصر” بزعامة حيدر العبادي يوم الاثنين تعرض الاخير الى نوبة قلبية ونقله على اثرها الى العاصمة البريطانية لندن لتلقي العلاج.

وقال القيادي في الائتلاف علي السنيد، في بيان اليوم، إن “ما نسب إليه في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، من تصريح عن نقل حيدر العبادي إلى لندن لتعرضه بنوبة قلبية، غير صحيح”.

وبيَّن أن “العبادي متواجد حالياً في العاصمة بغداد، وهو بصحة جيدة، ولا يشكوا من أي أمراض”، مشيراً إلى أن “أصحاب النفوس الضعيفة، هم من يقفون خلف هذه الشائعات الكاذبة”.

ونشرت وسائل اعلام محلية عراقية وعدد من مواقع التواصل الاجتماعي، خبراً نُقل عن السنيد يفيد بنقل زعيم ائتلاف النصر، حيدر العبادي إلى لندن لتعرضه بنوبة قلبية.