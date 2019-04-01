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محافظة عراقية تغلق ابواب مدارسها “لاضطراب الاحوال الجوية”

اعلنت محافظة الديوانية تعطيل الدوام الرسمي في مدارسها، بسبب سوء الحالة الجوية.
وذكر بيان لمحافظ الديوانية سامي الحسناوي أن يوم غدٍ الإثنين الموافق ٢٠١٩/٤/١ سيكون عطلة رسمية تشمل المدارس فقط (الإبتدائية والمتوسطة والإعدادية) حصراً في عموم المحافظة حسب تصويت مجلس محافظة الديوانية لاضطراء الانواء الجوية.
واضاف، “كما ننوه إن غدا الإثنين هي عطلة رسمية خاصة للمدارس فقط وبعد غد الثلاثاء لكافة دوائر الدولة إحياء اًلذكرى إستشهاد الإمام موسى الكاظم”.
واعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري حالة الطوارئ، لمواجهة اي مخاطر محتملة نتيجة سقوط امطار غزيرة.
كما اعلنت محافظة واسط اقصى درجات الطوارئ نتيجة سيول محتملة خلال امطار غزيرة بدأت منذ اليوم الاحد على ان تستمر الى الغد الاثنين، اضافة الى سيول قادمة من الطرف الايراني.
في وقت اعلنت فيه ايضا محافظة صلاح الدين اخلاء السكان بعدة مناطق متفرقة خشية حدوث فيضانات.

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