Posted on by

مسعود بارزاني يطمئن المسيحيين في اقليم كوردستان

‎طمأن زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، المسيحيين في اقليم كوردستان، في رسالة تهنئة وجهها اليهم بمناسبة راس السنة البابلية الجديدة، ان كوردستان بلادهم، مؤكدا انه لا يجوز لهم ترك ارض ابائهم واجدادهم.
وجاء في الرسالة انه بمناسبة حلول السنة البابلية السريانية الاشورية واعياد اكيتو يقدم تهانيه الى الكلدانيين والسريان والاشورية في كوردستان والعراق، متمنيا لهم السعادة والسرور.
واكد بارزاني على تعميق ثقافة التعايش والسلام والاخوة بين جميع مكونات كوردستان، مبينا انه يطمئن المسيحيين ان كوردستان بلدهم ويجب الا يتركوا ديار ابائهم واجدادهم وعلى الجميع تطويره معا.
وتمنى بارزاني ان يعود النازحون واللاجئون الى بيوتهم واملاكهم باسرع وقت ممكن في محافظة نينوى، وان تكون سنتهم الجديدة مليئة بالفرح والسرور وتمر اعيادهم بالسلام والطمأنينة.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close