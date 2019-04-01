مسعود بارزاني يطمئن المسيحيين في اقليم كوردستان

‎طمأن زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، المسيحيين في اقليم كوردستان، في رسالة تهنئة وجهها اليهم بمناسبة راس السنة البابلية الجديدة، ان كوردستان بلادهم، مؤكدا انه لا يجوز لهم ترك ارض ابائهم واجدادهم.

وجاء في الرسالة انه بمناسبة حلول السنة البابلية السريانية الاشورية واعياد اكيتو يقدم تهانيه الى الكلدانيين والسريان والاشورية في كوردستان والعراق، متمنيا لهم السعادة والسرور.

واكد بارزاني على تعميق ثقافة التعايش والسلام والاخوة بين جميع مكونات كوردستان، مبينا انه يطمئن المسيحيين ان كوردستان بلدهم ويجب الا يتركوا ديار ابائهم واجدادهم وعلى الجميع تطويره معا.

وتمنى بارزاني ان يعود النازحون واللاجئون الى بيوتهم واملاكهم باسرع وقت ممكن في محافظة نينوى، وان تكون سنتهم الجديدة مليئة بالفرح والسرور وتمر اعيادهم بالسلام والطمأنينة.