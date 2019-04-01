مقتل مغني الراب نيبسي هاسل‭ ‬في لوس انجليس

قالت وسائل إعلام إن نيبسي هاسل مغني الراب الأمريكي الذي رشح للفوز بجائزة جرامي لقي حتفه بعد إطلاق النار عليه أمام متجر ملابس يمتلكه في جنوب لوس انجليس يوم الأحد.

وقالت صحيفة لوس انجليس تايمز نقلا عن مصادر في جهات إنفاذ القانون إن اثنين آخرين أصيبا في إطلاق النار الذي وقع أمام متجر ماراثون كلوذينج.

وقالت الصحيفة إن هاسل (33 عاما) تعرض لإطلاق النار عدة مرات وتم نقله إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه وأعلنت وفاته.

وتسببت وفاة هاسل في صدمة للوسط الفني الأمريكي وكتب المشاهير كلمات في رثائه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتبت المغنية ريانا على موقع تويتر ”غير معقول!… إن هذا يهز كياني!“.

وكتب المغني والمنتج فاريل وليامز على تويتر أن هاسل كان يمثل قوة ”إيجابية ألهمت الملايين“.

وقالت شرطة لوس انجليس إنه تم الإبلاغ عن إطلاق النار الساعة 3:20 فجرا ونقل ثلاثة ضحايا إلى المستشفى حيث أعلنت وفاة أحدهم.

وأحجم مسؤول في الشرطة عن تأكيد هوية الضحايا ولم يرد متحدث على أسئلة.

ونشأ هاسل في جنوب لوس انجليس وكثيرا ما كان يتحدث عن أنه كان ينتمي لإحدى عصابات الشوارع خلال سنوات مراهقته.

إعداد عبد الفتاح شريف للنشرة العربية – تحرير سها جادو