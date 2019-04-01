منطقة في اقليم كوردستان تحذر من الفيضان

‎حذرت قائممقامية قضاء كلار مركز ادارة كر ميان في اقليم كور دستان، اليوم الاثنين، من حصول فيضانات نتيجة للإمطار والسيول، مخصصة عددا من ارقام الهواتف للابلاغ عن الحالات الطارئة.

وجاء في بيان للإدارة بخصوص احتمال حصول الفيضان ووقوع الحوادث الطارئة غير المرغوب فيها انها تطالب الاهالي الاتصال بالجهات المعنية في حالة حصول اية حالة طارئة.

وخصصت الادارة في بيانها عددا من ارقام الهواتف للحالات الطارئة لغرض نجدة المواطنين منها رقم الهاتف 07701512341 الخاص بفريق شرق كلار والرقم 07701575556الخاص بفريق غرب كلار والرقم 104 شرطة والرقم 115 الدفاع المدني و415 مرور حين تعطل المركبات وانسداد الطرق، فيما خصصت الارقام 07705047002 – 07501258215 – 07480263999 الخاص بالجي سي سي.

وفي الوقت وبحسب مقطع مصور نشرته الانواء الجوية بكرميان فانه بسبب الامطار الغزيرة خلال الايام الماضية واليوم فان فيضانا كبيرا حصل في نهر تيلكو ويتجه نحو ناحية رزكاري، محذرة المواطنين من مخاطره. ‎