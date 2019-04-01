من (الحثالة) الذي جعل العراق.. يعتمد على ايران (بالكهرباء والغاز)..و(هل الشيعة سلموه لايران)

بسم الله الرحمن الرحيم

متى نتخلص من (اللوبيات التي ترتبط بالحدود الايرانية والحاكمة اليوم- التي تتمثل بلوبيات تهريب المخدرات من ايران للعراق، وتهريب السلاح الايراني للعراق، وتهريب النفط العراقي عبر الحدود الايرانية، والتجاربة بالبشر، غير لوبيات الفساد المالي والاداري ، والمليشيات الموالية لايران، والاحزاب المرتبطة مصيرها ببقاء العراق ضعيف .. لبقاء ايران قوية فيه)..هؤلاء الذين يؤججون الكراهية بين العراق وشعيته ضد الغرب والدول المتقدمة.. وينرعبون من اي اتفاق امريكي عراقي بشان بقاء قواعد امريكية بالعراق.. يمكن ان تسد الحدود الايرانية العراقية وبالتالي انهيار هذه اللوبيات المرتبطة بحدود ايران.. وكذلك لرعبهم بان الوجود الامريكي بالعراق يعني عقبة امام ابتلاع ايران للعراق رسميا.. فايران لم يبقى لها الا ان تعلن رسميا ان العراق محافظة ايرانية ..

ندخل بصلب الموضوع:

السؤال .. من (العميل الحثالة).. الذي جعل العراق يعتمد على (ايران) بالكهرباء والغاز؟؟ في وقت (مجموع ميزانيات العراق 1000 مليار) بالسنوات 16 الماضية؟ هدر منها عشرات المليارات على الكهرباء .. تكفي لبناء محطات عملاقة تكفي العراق والشرق الاوسط.. ولكن المحصلة سوء خدمات وكهرباء رديئة.. واستيراد من ايران بـ 3 مليارات ونصف مليار دولار سنويا؟ تكفي لبناء محطات كهربائية جبارة والكارثة ان (مافيات الفساد) تعرقل نهوض القطاعات الاقتصادية الحيوية لحد يومنا هذا.. وترفض الاستعانة بالشركات العالمية لبناء المحطات اللازمة للنهوض بالعراق.

ويريدون بدل ذلك (استمرر العراق مرتهن بايران بمجال الطاقة).. تخيلوا يريدون استمرار استيراد الطاقة من ايران لثلاث سنوات قادمة.. فاذا عرفنا بان قيمة الكهرباء الرديئة التي تصدرها ايران للعراق .. 3.5 مليار سنويا.. يعني 11 مليار ونصف مليار بثلاث سنوات؟؟

والخطورة الاخرى يعرقلون مجيء شركات عالمية لبناء محطات الكهرباء بالعراق، وبدلها يمررون شركات من دول العالم الثالث المتخلف.. كالشركات المصرية الرديئة لبناء محطات بالعراق.. في وقت مصر لم تحل ازمتها من الكهرباء الا بشركات المانية (سيمنز).. فلماذا يراد جلب شركات من دول رديئة كمصر وايارن وسوريا والاردن وتركيا.. بدل ان نستعين بشركات امريكية والمانية ويابانية وبريطانية وفرنسية.. عالمية..

فالا لعنة الله على من رهن العراق بيد ايران.. وحسبي الله ونعم الوكيل على راسهم..

ونسال.. (اينما حل .. الموالين لايران.. حلت ريحة العفونية.. ) .. فمتى يتم اجتثاثهم بالعراق

فخياسة شيعة ماما طهران بالحكم.. اينما حلوا .. حلت ريحة (العفونة).. بابشع صورها.. مخدرات.. تهريب .. تجارة الرقيق الابيض.. تجارة بالبشر.. تهريب النفط.. اتاوات.. اغتيالات.. رعب ينشر بين الناس .. هيمنة على مفاصل المجتمع الاقتصادية .. بعد هيمنتهم على مفاصل الدولة الاقتصادية التي رهنوا باجنداتهم .. فلعن الله ايران وداعش .. فوالله التخادم بينهما ليس له حدود..

ثانيا: (سؤال.. من سلم العراق لايران.. فهل فعلا الشيعة هم من يتحملون المسؤولية بالعراق)؟

ذكرت التقارير العالمية بان (الاحزاب السنية.. مدعومة من ايران.. ومليشيات سنية مسلحة تتحكم بها ايران).. وبعد ذلك ياتي من ياتي ويقول.. (من سلم العراق لايران هم الشيعة.. ) لان غالبية العراق من الشيعة.. (وانتخب هؤلاء قوائم محسوبة شيعيا)؟؟

فمن الوهلة الاولى كلام صحيح.. ولكن لم يسال نفسه احدهم (القوائم السنة اليوم التي تتحالف مع ايران وتحالفات بقوائم موالية لايران محسوبة شيعيا).. ماذا يقول عنها؟ لماذا لم يسال نفسه.. (من دعم الارهاب باسم المقاومة واحتضنه.. لسنوات بعد عام 2003.. الم يكن المثلث السني .. الذي كان يتحرك بدعم من دولة حليفة لايران سوريا الاسد).. باعتراف المالكي الذي اتهم سوريا بدعم الارهاب منذ عام 2003 و الايام الدامية ببغداد .. (

ونسال ايضا.. (سوريا اليس غالبية سكانها من اهل السنة).. فالم يهيمن الموالين لايران عليها بالحديد والنار وتهديم مدنها رغم ان غالبية سوريا من السنة؟؟ نعم الشيعة بالعراق.. يتحملون جزء من المسؤولية .. لعدم معرفتهم حقيقة المعارضة لصدام التي تحكم اليوم.. ,لكن بمرور السنوات.. (قاطع 90% من الشيعة العرب الانتخابات عام 2018).. اي قاطعوا الاحزاب الموالية لايران التي هيمنت منذ عام 2003.. فما بال السنة يستمرون مطية بيد ايران؟ ؟لماذا لم نجد القاعدة والبعث وداعش يستهدفون الوجود الايراني وعملاءهم بالعراق، مثلما استهدفوا عامة الشيعة العرب البسطاء بمصاطرهم واسواقهم ومدنهم وقراهم.. لماذا الايراني يسرح ويمرح.. ومن يتعامل مع ايران تجاريا وسياسيا وامنيا.. لا يتم استهدافه.. مثلما استهدفوا (العراقيين بتهمة التعامل مع امريكا)؟؟

ثالثا: (كيف للعراق ان ينهض.. ومرشح علاوي.. ضابط وفر حماية لزعيم تمرد على الدولة)؟

مرشح اياد علاوي.. لوزارة الدفاع بحكومة عادل عبد المهدي.. كل (ما لديه).. (حمى زعيم مليشية.. اسمه مقتدى الصدر.. من التصفية)؟؟ في عملية عسكرية قامت بها الدولة.. ضد المليشيات الصدرية (جيش مهدي).. التي عاثت بارض الرافدين الخراب والاغتيالات على الهوية .. وصنمنت عائلة ال الصدر وجعلت مقتدى الصدر (هو والله بس شبرين).. تخيلوا.. (جيش يقوم بعمليات عسكرية ضد متمردين.. وضابط يتواطئ مع زعيم المتمردين ويوفر له الحماية) اليس يعتبر ضمن الخيانة العظمى؟

رابعا: (الاجتماع الثلاثي.. بين العراق والاردن ومصر).. يرعب الشارع العراقي

فمخاطر رمي العراق للمحيط العربي السني الاقليمي واعطاء مصر دور فيه.. يرجع التاريخ الاسود للمصريين في العراق.. فكل كوارث العراق والمنطقة نتيجة تدخلات جمال عبد الناصر المصري والمصريين بدعم الانقلابات العسكرية الدموية التي سفكت دماء الابرياء كما حصل بالعراق من قبل مليشيات الحرس القومي المدعومة بسلاح بور سعيد المصري وبدعم القاهرة عام 1963 وانقلابه الدموي المدعوم مصريا..

فكل ماسي المنطقة التي وصلت اليها نتيجة دعم مصر للناصريين والبعثيين القوميين للوصول للسلطة .. فدمروا شعوب المنطقة وجعلوها هباء منثورا.. ف مصر التي من وراءها خسرنا فلسطين عام 1967.. ومصر جعلت عام 1973 الانتصار باسترداد اراضي مصرية وليس فلسطينية.. باكبر ضربة وجهت للقضية الفلسطينية..

ولا ننسى منبع الارهاب والجريمة والتطرف هي مصر.. التكفير والهجرة.. الاخوان المسلمين (اخوان الشياطين).. القوميين الناصريين وانقلاباتهم العسكرية الدموية.. ابو ايوب المصري.. ايمن الظواهري المصري و غيرهم الكثير الكثير.. ولا ننسى بان اغلب الارهابيين الاجانب بالعراق هم المصريين.. والمصريين انتهكواالاعراض ونشروا الجريمة والتطرف بارض الرافدين منذ ان ادخلتهم مصر للعراق بتواطئ مع صدام بالملايين .. السبعينات والمثانينات..

علما كل الدول الاسلامية السنية.. انخفضت شعبية القاعدة لديهم.. الا الشعب المصري الذي زادة شعبية القاعدة وداعش بينهم.. مصر والمصريين الذين عاثوا الفساد ونشر الجريمة عبر عمالتهم التي ارسلوها كسونومي لشعوب المنطقة وخاصة للعراق الاكثر من اسيء له من قبل المصريين وعمالتهم..

خامسا: (ونحذر هنا).. (من اختزال هوية العراق بهوية جزئية دون اخرى) وخاصة قومية

فمن الخطأ ان نقول ان (الجولان عربية).. بل يجب ان نقول (سورية).. والحمل الاكبر يحمله اهله.. ونقول لمقتدى الصدر اللبناني الاصل.. (الاحواز عراقية.. محتلة من قبل ايران).. (ولكن لو نقول الاحواز عربية.. فسياتي من يقول ان في ايران البلوش والفرس والاكراد.. والاذاريين) الخ.. لذلك تحديد هوية عراقية للاحواز.. سيكون لها مطالب وطنية..

كذلك عندما نقول (الجولان عربية) سنبرر تدخلات دول وشعوب بقضية سورية…. ف السادات استرجع سيناء عندما قال (سيناء مصرية).. ولا يقولون المصريين (سيناء عربية).. فتحالف السادات مع امريكا وهزم اسرائيل واسترد باقي سيناء بالمفاوضات الكارثة في سوريا.. ال الاسد بظلهم خسرت الجولان.. ولم يقبلون التقارب مع امريكا .. ولم يقبلون فتح مفاوضات مع اسرائيل كما فعل السادات بسيناء.. فلم يرحمون ولم يخلون رحمة الله تنزل

ف ياتي من يقول مثلا (ان العراق عربي ) فهذا يبرر للغرباء المصريين والسوريين بالتدخل بشؤون العراق بدعوى ان العراق عربي وليس عراقي ؟ وكذلك يقولون (العراق اسلامي) ليبرر للشيشاني والمصري والايراني والافغان للتدخل بشؤون العراق بحجة انهم مسلمين و لعراق اسلامي افهموه عاد.. العراق عراقي وكفى.. فهل من يعي ما نقول..

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واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم