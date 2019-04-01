Posted on by

موسى بن جعفر فكر مستقيم و رسالة إصلاح للعالمين

حينما نتصفح أروقة التاريخ فإننا سوف نجد الكثير من المفارقات فيه و الوقائع المتلونة بعد ألوان فمثلاً هنالك العلماء و المفكرون الإسلاميون الذين أثروا المكتبة الإسلامية بالكم الهائل من التراث و الثورة المعرفية و بكل ما من شأنه أن يعجل من تقدم عجلة الإسلام إلى الأمام و يمكنها من مواجهة كل فكر مارق من ديننا الحنيف تارة وعن كل القيم الأخلاقية و المبادئ الإنسانية التي أسست لها السماء و جسدها على أرض الواقع الكثير من العناوين الإسلامية المخلصة في قولها و فعلها ومع ما يتماشى مع جاءت به رسالات الأنبياء و المرسلين ( عليهم السلام ) ولعل من بين تلك الثلة المؤمنة بالسماء و التي قدمت المواقف المشرفة التاريخية التي جعلتها في موضع تخلده الأجيال كلما تجدد ذكرها الطيب ومنهم موسى بن جعفر ( عليه السلام ) و الذي ستهل بعد أيام قلائل الذكرى الأليمة لرحيله إلى الرفيق الأعلى رغم أن الدنيا قد خسرت تلك الجوهرة العلمية و الفكرية الرصينة حيث أغنت بعلومها و أفكارها المكتبة الإنسانية وبما يضعها في المقدمة، نعم هكذا هي شخصية الكاظم حتى أنه سمي بذلك لأخلاقه السمحة و تخلقه بمكارم الأخلاق الطيبة التي ورثها من نبي الأخلاق السامية المصطفى ( صلى الله عليه و آله و صحبه و سلم ) و التي أصبحت فيما مدرسة لكل الصحابة الكرام ومن قبلهم الخلفاء الراشدين ( رضي الله عنهم أجمعين ) ففي يوم من الأيام كانت إحدى جواريه تصب له الماء من الإبريق فسقط الإبريق من يدها فشقَّ رأسه فنظر إليها نظرة عطف و مسامحة لا نظرة الجبار القادر على الاقتصاص منها بأشد العقاب فتلت قوله تعالى ( و الكاظمين الغيظ ) فقال – عليه السلام – كظمت غيظي .فقالت ( و العافين عن الناس ) فقال لها : ( عفوت عنكِ ) فقالت : ( و الله يُحب المحسنين ) فقال : اذهبي فأنتِ حرة لوجه الله . فلو سأل سائل ماذا كان يفعل العبيد و الجواري في بيت الكاظم ؟ المعروف أن أهل بيت النبوة كانوا يستقطبون تلك الشرائح في بيوتهم و يجعلون منها مدرسة لتعليمهم التعاليم و الأحكام الدينية وبعد أن يكونوا على معرفة واسعة بها يحررونهم لضمان الانتشار الواسع للإسلام هذه هي واحدة من مواقف الكاظم و الكلام يطول في مواقفه المشرفة لكن ما نريد قوله أن مثل هذه الشخصية جديرة بأن نوليها اهتماماً كبيراً و ننهل من معين أخلاقها الكريمة وفكرها النير ؛ لأنه المرآة التي عكست بفعلها و قولها جواهر رسالة الإسلام و كل ما جاءت به من قيم و مبادئ نبيلة و فكر مستقيم و ثورة علمية تستطيع بما تمتلكه من أدوات و مقدمات أن تتصدى لكل انحراف فكري و تداعيات الفكر الإرهابي الذي عاث في الأرض الفساد لأعداء الإسلام و الإنسانية اليد الآثمة التي تقف وراء دس السم لإمامنا المهضوم المظلوم وكما وصفه بذلك الأستاذ الصرخي في بحثه الموسوم نزيل السجون فقال فيه : ( إن السبب فيما حصل للإمام الكاظم – عليه السلام – من أئمة الضلالة و تآمرهم عليه و تحريضهم المتكرر و المستمر لرؤوس السلطة الحاكمة ضد الإمام – عليه السلام – أدى إلى تلك النتيجة من السجن ثم السم و القتل فأين ردود فعل الناس !؟ ) .

https://b.top4top.net/p_8274z88z1.jpg?fbclid=IwAR1LtHCaXPotnEZhUdSGtxEWHtJB0Hk_04fPqE5LSMVRhcmPy4I2SxXdZUY

بقلم محمد الخيكاني

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close