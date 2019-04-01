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نكتة بايخة مصدرو الارهاب يكافحون الارهاب

رشيد سلمان

في مؤتمر القمامة العربية في تونس تعالت اصوات ملوك وامراء الخليج الوهابي على راسهم امير الكويت و ملك السعودية تبشرنا (بمكافحة الارهاب و التطرف) مع ان الخليج هو الممول و المصدر للإرهاب الوهابي رسميا.

عدد السعوديين و الكويتيين على راس قائمة الارهابيين الوهابيين الذين قتلوا العراقيين و السوريين و خربوا البلدين و السبب طائفي بحت تنفيذا لفتوى جهاد النكاح.

بسبب فتوى جهاد النكاح شارك الامراء و الاميرات مع الاخرين لنشر القتل و الدمار .

كيف يجنّد الارهابيون؟

اولا: في المساجد و المدارس و المنظمات التي تسمى خيرية المنتشرة في العالم.

ثانيا: بواسطة السفارات و القنصليات لدول الخليج الوهابي على راسها الكويت و السعودية.

كيف يتم التجنيد؟

اولا: بالمال الوفير الذي (يجذب) الفقراء و المحتاجين.

ثانيا: بالإغراء الجنسي للشبان و الشابات خاصة المحرومين و المحرومات من الجنس بسبب التقاليد العائلية.

هذا يفسر وجود الالاف من البنين و البنات (النغولة) في المنظمات الارهابية في سوريا و العراق و في حواضنهم في البلدين.

مؤتمر القمامة العربية في تونس كالمؤتمرات التي سبقته الغرض منه ما يلي:

اولا: اصدار البيانات الطائفية و اتهام من يكافح الارهاب الوهابي بالإرهاب

كإيران و حزب الله اللبناني و الحشد الشعبي بالعراق إرضاء لدول الخليج و لسديتهم امريكا.

ثانيا: تبرئة ذمّة دول الخليج الوهابي من الارهاب بالرشاوى المالية لدول شحاذة مثل الاردن و مصر و السودان.

ثالثا: لتبرير (صفقة القرن) بتسليم فلسطين كلها لإسرائيل و الجولان السورية لإسرائيل خضوعا لسيد الجامعة العبرية ترامب.

باختصار: كل مؤتمرات قمامة الجامعة العربية ليس لمصلحة العرب و قراراتها طائفية تصب في مصلحة امريكا و اسرائيل و عميلهما الخليج الوهابي.

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