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وردة حمراء

ميسون نعيم الرومي

وردة حمراء اهديها الى ارواح رخصت من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية

وتحرير الشعب من البؤس والتخلف والعبودية والطائفية ومكافحة الظلم والاستبداد والفساد بانواعه، الى نفوس ازهـِـقـَـت لترفرف حمامات السلام على ارض الوطن، وينعم الشعب بثرواته

وردة حمراء الى اياد مخلصة، ضحت بطموحاتها الشخصية، من اجل ان يبنى العراق، ويرتقي الوطن، ويصل الى مكانه في مصاف الأمم المتقدمة التي تليق به …

وردة حمراء على قبر كل شهيد .. شهداء الفكر الحر والكلمة الشريفة، والى من نذر روحه قربانا ضد الظلم وسادية الحكام الأوغاد، لمحاربة قوى الشرالساعية لإذلال المواطن العراقي وامتهان كرامته وسحق الإنسانية فيه…

باقات من الورود الحمراء انثرها في مياه دجلة والفرات .. هدية الى من غـُيب في متاهات الأقبيية السرية وتاه اثره …

الى كل ام اختطف ابنها، وقضت سنين العمرتطرق ابواب المسؤولين، آملة بلقاء فلذتها، والى كل من خرج من زنزانات التعذيب محطما مكسور الجناح…

وردة حمراء الى من اعتنق الفكرالحر، ودار بين المواقف والسجون مفصولا من وظيفته مثقلا بهموم اطفال تركت بلا سند او معيل .. اليك ابي يا من علمني الحب والشموخ والأباء…

باقة من الورود الى اخواتي وبنات وابناء عمومتي والى بنت وابن خالي…

وردة حمراء الى من سوف يعدل الميزان الذي مال من ثقل الأحداث وانحرف عن

المسار…

كل الورود الحمراء الى الفكر الحر الشريف في هذا اليوم المجيد …

يوم ولادة الفكر الحر السعيد .. في مسيرته الممتدة 85 عاما

-( لقد شاخ الزمان والفكر شباب)-

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31/ آذار/ 2019

ســـــــــتوكهولم

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