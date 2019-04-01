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وفد رسمي من 12 وزارة اتحادية يزور اقليم كوردستان

يزور وفد من الحكومة الاتحادية، اقليم كوردستان لاعداد التقرير النهائي حول افتتاح عدد من المنافذ الحدودية.

وقال العميد سالار عبدالله مدير دائرة الجوازات في محافظة السليمانية في تصريح متلفز ان وفداً من ممثلي 12 وزارة في الحكومة الاتحادية سيقوم الاسبوع المقبل بزيارة اقليم كوردستان لاعداد التقرير النهائي حول افتتاح منافذ كيلي، سيران بند، بشته، وطويلة، الحدودية.

واضاف ان التقرير النهائي سيتضمن اهمية افتتاح تلك المنفذ الحدودية، وهل ستكون منافذ اعتيادية ام دولية، مشيرا الى ان قرار افتتاح المنافذ الحدودية من صلاحيات رئيس الوزراء الاتحادي والتقرير النهائي سيوجه اليه لاتخاذ القرار النهائي حوله.

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