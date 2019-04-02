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الأطعمة منخفضة الدهون قد تزيد خطر الوفاة المبكرة

كشفت دراسة كندية جديدة أن الأطعمة المنخفضة الدهون قد تزيد خطر الوفاة المبكرة، وقالت إن من تناولوا الأطعمة الأقل دهوناً كانوا معرضين أثناء الدراسة لخطر الوفاة أكثر بنسبة الربع، وأشارت إلى أن ما يتناوله الناس عوضاً عن اللحوم ومشتقات الألبان قد يكون أكثر خطورة.

وقالت الدراسة، التي نشرت نتائجها الصحيفة الأمريكية «نيويورك تايمز»، التي شملت 135 ألف شخص في 18 بلداً على مدى عقد كامل، إن أولئك الذين تناولوا كربوهيدرات أكثر كانوا مرجحين لخطر الوفاة أثناء الدراسة بمعدل يزيد بنسبة 28% عن الآخرين.

وقال خبراء إن الجهود الرامية إلى تحذير الناس من تناول الزبدة على سبيل المثال، يمكن أن تكون ذات نتائج عكسية إذا ما تناولوا المزيد من الخبز الأبيض والسكر.

ودعا الباحثون الكنديون إلى مراجعة مبادئ الإرشادات الغذائية العالمية للتحذير من الخبز الأبيض والأرز.

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